Следователи проводят проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Москва, 14 июня. Следователи проводят проверку по факту падения легкомоторного самолета в Московской области, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным следователей, инцидент произошел в пятницу в 21.35: «легкомоторный самолет под управлением пилота, 1953 года рождения, с пассажиром на борту, совершил жесткую посадку».

Пилот и его пассажирка госпитализированы. Следователи выехали на место ЧП.

Отметим, ранее о жесткой посадке воздушного судна сообщало региональное управления МЧС РФ. По их данным, авиаинцидент произошел в поле, в городском округе Солнечногорск, между деревнями Климово и Тимофеево.

Жизнь пилоту спасло то, что при падении не вытекло топливо, и не загорелся самолет, отмечали спасатели.