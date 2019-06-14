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Следователи проводят проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

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Следователи проводят проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Москва, 14 июня. Следователи проводят проверку по факту падения легкомоторного самолета в Московской области, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным следователей, инцидент произошел в пятницу в 21.35: «легкомоторный самолет под управлением пилота, 1953 года рождения, с пассажиром на борту, совершил жесткую посадку».

Пилот и его пассажирка госпитализированы. Следователи выехали на место ЧП.

Отметим, ранее о жесткой посадке воздушного судна сообщало региональное управления МЧС РФ. По их данным, авиаинцидент произошел в поле, в городском округе Солнечногорск, между деревнями Климово и Тимофеево.

Жизнь пилоту спасло то, что при падении не вытекло топливо, и не загорелся самолет, отмечали спасатели.

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Автор: Олеся Волкова
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