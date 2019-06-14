Чичерина сняла клип в донецкой шахте в память об убитом Александре Захарченко

Донецк, 14 июня. Российская певица Юлия Чичерина спустилась в одну из шахт в Донбассе для съемок клипа на песню «Его оплот», посвященную памяти бывшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в августе 2018 года.

Совместно с продюсером Максом Фадеевым певица записала клип в память о Захарченко. Чичерина рассказала KP.RU, что «впервые спустилась в шахту и добыла 50 кг угля». При этом она отметила, что после работы «еле отмылась, только с третьего раза получилось».

Съемки клипа «оплот» проходили на шахте «Горняк 95».

«Теперь понятно, какой вы трудолюбивый и бесстрашный народ, понятно, почему такие ухоженные парки, скверы и бульвары, почему так быстро ремонтируют все разрушения от обстрелов ВСУ и легко держат удар», — отметила Чичерина после спуска в шахту.

Чичерина неоднократно посещала Донбасс, выступала на передовой. Артистка известна своей активной гражданской позицией. Ранее она рассказывала RT о ситуации в республиках. Чичерина подчеркнула тогда, что намерена и дальше ездить на восток Украины.

Александр Захарченко погиб в результате покушения 31 августа 2018 года в столице ДНР городе Донецке, сообщала «Газета.ру». Взрыв прогремел в тот момент, когда глава республики входил в кафе «Сепар», расположенное на бульваре Пушкина. В данный момент ДНР возглавляет Денис Пушилин, ранее занимавший должность руководителя республиканского Народного совета.

В середине мая стало известно, что одну из московских улиц могут назвать в честь Захарченко. Эту инициативу в случае ее внесения со стороны одной из общественных организаций в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пообещал поддержать депутат Московской городской думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.