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Бывшего табачного дистрибьютора Худояна подозревают в крупном мошенничестве

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Бывшего табачного дистрибьютора Худояна подозревают в крупном мошенничестве

Москва, 14 июня. В Москве задержан экс-владелец табачной дистрибьюторской компании «Оптима» Альберт Худоян по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний, сообщил его адвокат Александр Карабанов.

Адвокат сообщил ТАСС, что Худояну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи оценили причиненный ущерб в 10 млн долларов.

Карабанов подчеркнул, что его подзащитный не признает вину. По его мнению, уголовное преследование может быть связано с рейдерским захватом его компании.
 

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Автор: Олеся Волкова
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