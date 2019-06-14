Бывшего табачного дистрибьютора Худояна подозревают в крупном мошенничестве

Москва, 14 июня. В Москве задержан экс-владелец табачной дистрибьюторской компании «Оптима» Альберт Худоян по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний, сообщил его адвокат Александр Карабанов.

Адвокат сообщил ТАСС, что Худояну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи оценили причиненный ущерб в 10 млн долларов.

Карабанов подчеркнул, что его подзащитный не признает вину. По его мнению, уголовное преследование может быть связано с рейдерским захватом его компании.

