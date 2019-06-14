Сотрудники ФБК трусливо бегают от прокуратуры, не желая отвечать за нарушение закона

Сотрудника Фонда по борьбе с коррупцией Руслана Шаведдинова и главу юридического отдела организации Вячеслава Гимади вызвали в прокуратуру за клевету в адрес правозащитницы из МООЗПП «Гражданский патруль» Светланы Кондратьевой, защищавшей права журналиста, который тоже пострадал от соратников Алексея Навального.

Доблестные борцы с коррупцией, получив повестки, не только не сочли нужным нанести визит правоохранителям, но и похвастались своим решением в соцсетях, сдобрив посты новыми порциями оскорблений в адрес девушки.

«Господа из Фонда борьбы с коррупцией бегают от прокуратуры, не являются на допросы, — прокомментировал действия оппонентов председатель правления общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. — Они так борются за гражданские права и соблюдение законов, но сами почему-то не готовы отвечать за собственные действия. Они не только не являются на вызовы в прокуратуру, но и продолжают оскорблять честное имя Светланы. Все это просто трусость. Либо ты отвечаешь за свои слова, либо бегаешь от ответственности. Мы продолжим бороться за то, чтобы их действиям была дана правовая оценка».

Напомним, в марте сторонники Алексея Навального во главе с Вячеславом Рабиновичем и сотрудниками ФБК организовали в интернете травлю журналиста-фрилансера, попытавшегося сфотографировать скандально известного блогера и его соратника, экономиста Рабиновича, в одном из кафе. Фотографии юноше обошлись дорого: в соцсетях травили не только его самого, но и членов его семьи.

Пораженный масштабами бедствия москвич опубликовал информацию об этом на своей странице «ВКонтакте» и обратился за помощью к знакомой правозащитнице Светлане Кондратьевой. Вот тут-то и выяснилось, что опасно не только фотографировать «борцов за все хорошее против всего плохого», но и пытаться защищать тех, кто пострадал от их обостренного «чувства справедливости».

Когда юрист встретилась со своим подзащитным, на них с камерами наперевес наскочили сотрудники ФБК. После на страницах Гимади и Шаведдинова были опубликованы твитты оскорбительного содержания в адрес самой Светланы, ее родственников, друзей и организации «Гражданский патруль», в которой она состоит. Телефон «Гражданского патруля» (номер организации был опубликован на странице Светланы в социальных сетях) раскалился от оскорблений и угроз сторонников Алексея Навального.