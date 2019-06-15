Дорожные войны актера Александра Устюгова. ФАН-ТВ

На видео с камер наблюдения — классический бутерброд из автомобилей. Пассажир в среднем — актер, герой полицейских сериалов Александр Устюгов, из машины он выйдет последним. Обидное ДТП испортило настроение в праздничный вечер, кроме железа никто не пострадал.

«12 июня 2019 года около 20 часов 50 минут в Красносельском районе города Санкт-Петербурга на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова произошло столкновение трех транспортных средств. Это «Лада Гранта», «Лада Веста» и «Рено Меган», которые двигались в попутном направлении», — рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сценарий вечера развивался стремительно. Настроение таяло в ожидании ГИБДД, на горизонте появилась пьяная компания. Слово за слово и перепалка автомобилистов с пешеходами превращается в драку — Александр Устюгов теряет над собой контроль, догоняет и несколько раз бьет прохожего кулаком по лицу. Скорая забирает тридцатилетнего Артема в нейрохирургию. Ему предстоит операция.

«Так, в общих красках обрисовали, что отек 5 дней спадает, после операции 5–6 дней, ну грубо говоря, две недели, не меньше», — говорит Артем, пострадавший.

Александр Устюгов — герой фильмов «Годунов», «Золотая Орда» и «Викинг», завсегдатай сериалов, ветеран многочисленных «Ментовских войн». На счету актера более 60 работ в кино и на ТВ. Надежный, справедливый, способный за себя постоять и в обиде себя не оставить. Таким знают его коллеги.

«Я знаю, что он с характером и может заступиться за девушку, если это нужно, это я знаю. Он мужчина с характером, но в работе такого замечено не было», — считает Андрей Кравчук, режиссер.

«Коллеги все, коллеги из группы, кто работает над «Годуновым» знают Сашу, как прекрасного человека, партнера, трудолюбивого. Это какая-то нелепая случайность и стечение обстоятельств», — сказал Тимур Алпатов, режиссер.

Александр и сам с трудом верит в произошедшее. О том, что избил кого-то, Александр не помнит, хотя и не берется утверждать, что не бил.

«Я не знаю, как прокомментировать это событие. Поэтому надо проверить его много раз, возможно, это клевета. В ДТП участвовал, да, мне в зад въехали. Там на месте ДТП ходили всякие граждане, да, но они не меня, а гаишника пытались вывести, сотрудника полиции. В ГИБДД мы оформили это ДТП, а в полицию пока не вызывали, вызовут», — прокомментировал Александр Устюгов, актер.

Когда звезды сходят с экрана, кино приходит в реальную жизнь. Короли шоу-бизнеса, актеры и музыканты, очень часто становятся героями реальных драк и пьяных дебошей. И попадают уже не в прицелы кинокамер, а объективы телефонов. Таких историй десятки.

Первого марта боец и скандалист Александр Емельяненко устроил пьяный дебош в Кисловодске. За двойное ДТП и матерную брань в адрес полицейских с последующим сопротивлением бывший чемпион получил 10 суток тюрьмы. Чтобы утихомирить бойца на золотом мерседесе, потребовался не один десяток полицейских.

Все помнят, как в октябре 2018 года футболисты сборной Александр Кокорин и Павел Мамаев избили московского чиновника в кафе за замечание в свой адрес. Компания спортсменов уже больше полгода сидит в тюрьме.

А в январе этого года известный российский актер Игорь Верник нагло и бесцеремонно проехал на своем автомобиле по пешеходной зоне в Москве, распугивая хамством недовольных. Скандальные истории с участием российских звезд можно продолжать еще долго — агрессия лишь способ снять стресс, считают психологи

«Это попытка справиться со своим эмоциональным состоянием. Это некая агрессия на окружающий мир, на людей, которые его окружают. Это попытка снять с себя напряжение. Алкоголь, быстрая езда, конфликт — это все попытка как-то справиться с этим эмоциональным состоянием», — считает Павел Жавнеров, психолог.

Артем после мордобоя разговаривает неохотно, мешают синяки и отек. Ближайшие две недели он проведет в больнице. По оценке юристов обидчику, распустившему руки в дорожном конфликте может грозить несколько лет лагерей.

«Это грубейшее, вопиющее нарушение общественного порядка, за которое может быть привлечено данное лицо к уголовной ответственности», — считает Тимур Маршани, автоюрист.

Александр Устюгов драку не помнит, но ждет звонков из полиции. Как опытный оперативник — пусть и киношный — он всегда готов к неожиданному развитию сюжета и необратимости возмездия.