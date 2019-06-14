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Боевики в Сирии открыли огонь по 12 населенным пунктам провинций Латакия и Хама

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Боевики в Сирии открыли огонь по 12 населенным пунктам провинций Латакия и Хама

Латакия, 14 июня. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли 12 населенных пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За прошедшие сутки боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Смайра, Кара-Джагез, Нахшебба, Дарх-абу-Асад, Руйесет-Эскандер, Айн-эн-Наур, Айн-эль-Ханзир, Раша, Ардаш- Даг и Хамрат провинции Латакия, Хуайз, Хамамият провинции Хама.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские органы безопасности обнаружили большое количество взрывчатых веществ в районе Вади-Бахиран в деревне Бейт-Джин, расположенной в юго-западной части сирийской провинции Дамаск. По предварительным оценкам, сирийским военным удалось найти тонны взрывчатых веществ, а также десятки СВУ.

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Автор: Олеся Волкова
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