Банк «Восточный» просит акционеров о финансовой помощи

Москва, 14 июня. Глава банка «Восточный» Александр Нестеренко обратился к акционерам с просьбой оказать финансовую помощь кредитной организации.

По его словам, «Восточный» выполнил требования ЦБ, и теперь банку не хватает капитала. Это создает серьезные риски в случае возникновения каких-либо внештатных ситуаций.

В связи с этим Нестеренко просит совет директоров оказать финансовую поддержку в любой форме. Это может быть дополнительная эмиссия акций, взносы акционеров или выкуп активов с текущим резервом.

Источник, близкий к совету директоров «Восточного», подтвердил газете «Ведомости», что члены правления действительно получили письмо от Нестеренко. Официальный представитель «Восточного» отказался комментировать ситуацию, однако выразил сожаление в связи с тем, что послание главы банка стало достоянием общественности.

Напомним, что в текущем году «Восточный» был вынужден выполнить два предписания Центробанка. В марте он увеличил резервы на 12 млрд рублей, чтобы покрыть проблемные активы, а в мае — еще на 5 млрд рублей. В результате в первом квартале банк показал убыток в 6 млрд рублей.