Партия Медведчука выдвигает 162 кандидата на выборы в Верховную раду

Киев, 14 июня. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выдвинула 162 кандидата на досрочные выборы в парламент Украины. Об этом заявил глава политического совета партии Виктор Медведчук.

«Мы сегодня подаем документы в Центральную избирательную комиссию. Решением съезда по мажоритарным округам, а их у нас 199, мы выдвинули 162 кандидата», — пояснил Медведчук.

Он также добавил, что все кандидаты обладают авторитетом в регионах и являются членами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По словам Медведчука, он изучил предвыборные программы других партий, однако не обнаружил в них конкретных предложений и шагов, которые позволят прекратить гражданскую войну на Украине.

«Я хотел бы отметить, что в отличие от многих других программ, наша очень конкретная. Изучая и сравнивая с другими программами, то видно, что мы предлагаем конкретные планы, в том числе по решению конфликта в Донбассе», — добавил он.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации Зеленский заявил о роспуске Верховной рады. Позднее Зеленский подписал указ о проведении досрочных выборов, которые назначены на 21 июля.

Выборы в украинский парламент пройдут по смешанной системе. Половина депутатов будут избрана по партийным спискам, а другая половина в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным социологических опросов рейтинг партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» составляет 7,7%.