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Дело о драке в Чемодановке передано в СК РФ после смерти одного из пострадавших

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Дело о драке в Чемодановке передано в СК РФ после смерти одного из пострадавших

Пенза, 14 июня. Уголовное дело после драки в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой один человек погиб и еще несколько пострадали, передано для расследования из полиции в органы Следственного комитета РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнил Федеральному агентству новостей источник, в Чемодановке разгорелся конфликт между местными и представителями цыганской общины «из-за их приставаний к женщинам». Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выехал в Чемодановку.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По данным следователей, вечером в четверг между местными жителями произошел конфликт. После драки в больницы попали два человека. Один из них, мужчина 1985 года рождения, скончался вечером в пятницу.

После смерти потерпевшего полиция передала дело следователям, которые сейчас работают на месте происшествия. Также в Чемодановке проводят следственные мероприятия криминалисты региональных управлений МВД и ФСБ России. 

События в Чемодановке ранее в Instagram прокомментировал Белозерцев. По его словам, он общался по этому поводу с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района. Губернатор попросил местных жителей «воздержаться от преждевременных выводов», подчеркнув, что ситуация находится «под жестким контролем».

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Автор: Олеся Волкова
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