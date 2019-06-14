Кандидат на пост премьер-министра Великобритании признался в употреблении кокаина

Лондон, 14 июня. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин в подростковом возрасте. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

Журналисты поинтересовались у Джонсона, когда он в последний раз употреблял кокаин. Британский политик признался, что в последний раз это произошло «на одном неубедительном событии», когда ему было 19 лет. Джонсон также добавил, что с тех пор он не употреблял наркотики. Стоит отметить, что 13 июня Джонсону задали аналогичный вопрос, однако тогда политик ушел от ответа.

«Я думаю, что большинству людей интереснее наша политическая кампания и то, что мы можем сделать для них и для нашей великой страны», — сказал он.

Напомним, 13 июня в Великобритании стартовали выборы нового главы Консервативной партии, который возглавит кабинета министров. В борьбе за высокий пост участвуют 10 кандидатов. По итогам первого раунда голосования фракции консерваторов в парламенте Борис Джонсон занимает лидирующую позицию. Второе место занимает глава МИД Великобритании Джереми Хант. На третье месте бывший министр окружающей среды Майкл Гоув.

24 мая глава британского правительства Тереза Мэй заявила о намерении покинуть должность премьер-министра. Комментируя свое решение об уходе в отставку, Мэй заявила, что не смогла добиться от британского парламента поддержки соглашения по выходу Великобритании из ЕС.