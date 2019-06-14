Беглов заявил, что в УЕФА довольны ходом подготовки Петербурга к Евро-2020

Санкт-Петербург, 14 июня. Эксперты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) довольны ходом подготовки Петербурга к проведению матчей Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2020 году. Об этом в пятницу заявил глава Петербурга Александр Беглов.

«Ровно через год Петербург примет матчи Чемпионата Европы по футболу. Петербург полностью отвечает задачам проведения матчей турнира. Событие масштабное и должно финансироваться не из бюджета города, а из федерального. Это справедливо», — пишет он на своей странице в «ВКонтакте».

Напомним, что 12 июня УЕФА открыл продажу билетов на матчи Чемпионата Европы. Турнир будет проводиться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи пройдут в 12 европейских городах, включая Петербург. Северная столица России примет 3 матча группового этапа и четвертьфинал.

Россия находится в группе I квалификации Евро-2020 вместе с Бельгией, Казахстаном, Кипром и Шотландией. Пока что российская команда неплохо показывает себя на квалификации. 24 марта Россия обыграла Казахстан со счетом 4:0, 8 июня — команду Сан-Марино со счетом 9:0, а 11 июня — команду Кипра со счетом 1:0.