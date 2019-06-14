Климкин с иронией ответил на планы назначить его послом в США

Киев, 14 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг информацию местных СМИ о его возможном назначении на пост посла в Соединенных Штатах.

Агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах ранее сообщило, что министр может стать новым послом Украины в США после отставки с занимаемой им в данный момент должности. Как отметил собеседник издания, Климкина «отправят в Штаты в ближайшее время, если будут решены все формальности».

Глава МИД Украины с иронией ответил на планы назначить его послом в Соединенных Штатах.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать», — написал дипломат в микроблоге Twitter.

Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати???? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 июня 2019 г.

Напомним, украинский государственный деятель и дипломат занимает пост главы министерства иностранных дел с 19 июня 2014 года. 14 апреля 2016 года правительство Украины было отправлено в отставку, однако в новом кабмине Владимира Гройсмана Климкин сохранил должность главы внешнеполитического ведомства.

Дипломат впервые попросил об отставке в середине мая. Он также завил о намерении принять участие в досрочных выборах в Верховную раду. 30 мая президент страны Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении министра, однако депутаты не поддержали его отставку.

В минувший понедельник Зеленский повторно попросил Раду отправить в отставку Климкина. Как сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка, президент подписал представление об отставке министра и предложил Раде назначить на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко.