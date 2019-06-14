Зеленский решил провести ревизию судебной реформы

Киев, 14 июня. Президент Украины Владимир Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов судебной реформы, проведенной в стране. Об этом говорится в заявлении замглавы его администрации Руслана Рябошапки.

Его высказывание опубликовано на сайте президента Украины. Зеленский, по словам Рябошапки, решил провести ревизию судебной реформы, а также подготовить законодательные и практические шаги для решения проблем, связанных с работой судебной ветви власти.

В настоящее время, как рассказал замглавы администрации украинского президента, ожидается комментарий Высшего совета правосудия.

Рябошапка указал, что на Украине в последнее время судебные инстанции, прошедшие процедуру реформирования, стали выносить решения, которые, как заявляют юристы, не основываются на требованиях закона и конституции.

«Принятие таких решений продолжает разрушать доверие к судебной системе, которое и так не высоко», — говорится в заявлении замглавы администрации президента.

Он указал, что наличие подобных судебных решений свидетельствует о провале судебной реформы, проходившей под контролем администрации экс-главы Украины Петра Порошенко.

Напомним, Зеленский во вторник отменил два указа своего предшественника. Речь идет о распоряжениях Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова. Экс-глава государства подписал этот документ 13 мая, уже после того, как ЦИК Украины официально объявил результаты президентских выборов в стране. Зеленский также подписал указ об открытом конкурсе для назначения в совет.

Как отмечали эксперты, проведение судебной реформы на Украине было частью обязательств Порошенко перед Евросоюзом в ответ на продление антироссийских санкций. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что пятый президент страны фактически развалил судебную систему Украины и должен понести наказание за это.