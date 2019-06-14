ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке

Киев, 14 июня. Организация Объединенных Наций предоставила Украине свои рекомендации по принятому Верховной радой закону о государственном языке. Об этом в пятницу заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер.

«Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к закону украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключение Венецианской комиссии», — пишет Денисова в Facebook.

По словам омбудсмена, Фрейзер также назвала важным решение Конституционного суда Украины, который ранее признал неконституционным закон, обязывающий гражданских активистов декларировать свои доходы.

Напомним, что в конце апреля Верховная рада приняла закон о государственном языке, который де-факто инициирует тотальную украинизацию страны. Документ предполагает, что украинский язык должен использоваться практически во всех сферах жизни — в школах, вузах, больницах, магазинах, ресторанах, салонах красоты и других заведениях. На украинском должна выходить львиная доля всех СМИ. А чиновники, юристы, нотариусы, судьи, преподаватели и медики должны будут время от времени проходить аттестацию на знание государственного языка. При этом закон предусматривает создание должности уполномоченного по защите государственного языка, который должен следить, чтобы все говорили по-украински.