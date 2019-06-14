Додон заявил, что США могли повлиять на решение Демпартии Молдавии

Кишинев, 14 июня. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что США повлияли на решение Демпартии отправить в отставку кабинет министров.

Ранее вице-президент Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь заявил, что в ходе заседания политического совета было принято решение, что уволенное президентом Игорем Додоном «правительство» Павла Филипа уходит в отставку.

По данным молдавских СМИ, после заседания Демократической партии Молдавии в ее офис прибыл посол США Дерек Хоган. После этого Демпартия на 4,5 часа отложила брифинг, в ходе которого должны были озвучить решение об отставке «правительства».

«Надо признать, что роль США в этой ситуации очень велика. Мы и вчера, и сегодня встречались с послом Хоганом, я открыто сказал, что готов полететь в Вашингтон и честно озвучить свою позицию: я готов работать с новым правительством, нет никаких закулисных игр», — сказал Додон.

Глава государства также добавил, что Кишиневу «повезло с послом США» о чем свидетельствует улучшение отношений между странами, передает РИА Новости.

В начале июня в Молдавии обострилась политическая ситуация. 8 июня Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали новое правительство. Однако Конституционный суд Молдавии объявил данное решение незаконным. Кроме того, КС Молдавии принял решение о временной передаче полномочий президента премьер-министру Павлу Филипу, а также констатировал наличие условий для роспуска парламента. Президент Молдавии Игорь Додон назвал данную ситуацию «попыткой узурпации власти».