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Поклонники жестко раскритиковали внешность Надежды Бабкиной

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Поклонники жестко раскритиковали внешность Надежды Бабкиной

Москва, 14 июня. Поклонники Надежды Бабкиной раскритиковали ее внешний вид во время гастролей в Башкирии. В Сети считают, что артистка сделала неудачную пластику лица.

Народная артистка РСФСР разместила на своей странице в Instagram несколько снимков с гастролей в Башкирии. Артистка позирует с поклонниками, республиканским министром культуры Аминой Шафиковой и гражданским мужем Евгением Гором.

Поклонники жестко раскритиковали внешность Надежды Бабкиной

Поклонники в комментариях обратили внимание на изменившуюся внешность Бабкиной. По их мнению, певица сделала неудачную пластику, сообщает «Экономика сегодня». Некоторые из них открыто призывают Бабкину срочно исправить ситуацию и не появляться на публике до того, как лицу будет возвращен лучший вид. 

«Ботокс не дает уже улыбаться», — пишет в комментариях пользователь под ником  pantiukhovaevgeniiaanatolevna

«Как старый трансвестит морда!» — грубо критикует внешний вид певицы mmobilochka686.

«Щеки накачала и глаз не видно. Все молодиться», — возмущается snezhannabogacheva.

Поклонники жестко раскритиковали внешность Надежды Бабкиной

Несмотря на критику, многие фанаты Бабкиной выразили мнение, что певица выглядит хорошо для своих 69 лет. Большинство комментаторов под фото с гражданским супругом Евгением Гором сошлись во мнении, что супруги выглядят почти ровесниками, несмотря на разницу в 30 лет.

«Что он моложе, это видно, конечно, но она для своего возраста выглядит очень хорошо», — пишет пользователь под ником zhdana6163.

«Надежда Георгиевна, отлично выглядите, держите марку, а Евгений вас догнал в возрасте, как же это классно. Смотритесь шикарно!!!» — считает ve.ra2716.

«Женя то уже возрастом сравнялся и моложе совсем не выглядит», — прокомментировал ggg_260747.

«Ну и кто старше? Браво, Надежда Георгиевна!» — подытожила germashevaliubov.

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Автор: Олеся Волкова
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