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Чемпиона России по сноуборду Кольцова застрелили в США

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Чемпиона России по сноуборду Кольцова застрелили в США

Лос-Анджелес, 14 июня. Бронзовый призер чемпионата России 2010 года в дисциплине «биг-эйр», сноубордист Дмитрий Кольцов убит в Лос-Анджелесе. 

Трагедия произошла утром 10 июня. В Кольцова выстрелили из машины, спортсмен скончался на месте. 

Как сообщила газета Los Angeles Times, обвинение предъявили 30-летнему Ретту Маккензи Нельсону, мужчина ранее был арестован. По информации издания, Нельсон также открыл огонь по человеку, который сопровождал Кольцова, ему удалось остаться в живых.

Сообщается, что позднее мужчина убил заместителя шерифа округа Джозефа Солана. Нельсона обвиняют также в ограблении автомобильной заправки и супермаркета.

Злоумышленнику грозит пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения, либо же смертная казнь. 

В посольстве РФ в США выразили соболезнования родным спортсмена и подчеркнули, что дипломаты выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

«Направили запросы американским властям», — говорится в сообщении российского диппредставительства в микроблоге Twitter.

Напомним, Кольцов в 2012 году стал серебряным призером открытого чемпионата Швейцарии по сноуборду в дисциплине «хаф-пайп». Молодому человеку был 31 год.

Ранее стало известно о том, что шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне. Огонь по прохожим открыл неизвестный. Среди пострадавших — один подросток.

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Автор: Екатерина Кухарева
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