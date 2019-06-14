Чемпиона России по сноуборду Кольцова застрелили в США

Лос-Анджелес, 14 июня. Бронзовый призер чемпионата России 2010 года в дисциплине «биг-эйр», сноубордист Дмитрий Кольцов убит в Лос-Анджелесе.

Трагедия произошла утром 10 июня. В Кольцова выстрелили из машины, спортсмен скончался на месте.

Как сообщила газета Los Angeles Times, обвинение предъявили 30-летнему Ретту Маккензи Нельсону, мужчина ранее был арестован. По информации издания, Нельсон также открыл огонь по человеку, который сопровождал Кольцова, ему удалось остаться в живых.

Сообщается, что позднее мужчина убил заместителя шерифа округа Джозефа Солана. Нельсона обвиняют также в ограблении автомобильной заправки и супермаркета.

Злоумышленнику грозит пожизненный срок заключения без возможности досрочного освобождения, либо же смертная казнь.

В посольстве РФ в США выразили соболезнования родным спортсмена и подчеркнули, что дипломаты выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

«Направили запросы американским властям», — говорится в сообщении российского диппредставительства в микроблоге Twitter.

Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Д.Кольцова. pic.twitter.com/WOPGbqD5cV — Russian Consulate (@RusConsulateDC) 14 июня 2019 г.

Напомним, Кольцов в 2012 году стал серебряным призером открытого чемпионата Швейцарии по сноуборду в дисциплине «хаф-пайп». Молодому человеку был 31 год.

Ранее стало известно о том, что шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне. Огонь по прохожим открыл неизвестный. Среди пострадавших — один подросток.