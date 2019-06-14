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Москва призвала Лондон объяснить переориентирование спецназа на борьбу с РФ

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Москва призвала Лондон объяснить переориентирование спецназа на борьбу с РФ

Лондон, 14 июня. Российское посольство в Лондоне призвало британские власти объясниться в связи с появлением в СМИ сообщений о переориентации спецназа Соединенного Королевства на борьбу с РФ. Об этом в пятницу заявил официальный представитель дипломатического ведомства в разговоре с журналистами.

Он отметил, что в первую очередь Россия ждет ответа от министерства иностранных дел и министерства обороны Великобритании.  

«Британские власти обязаны дать официальные публичные разъяснения по поводу содержания таких публикаций. Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству», — пояснил пресс-секретарь посольства.

Дипломат подчеркнул, что, если сообщения прессы правдивы, то подобные действия будут нарушением международного права.

Ранее британская газета The Guardian сообщила о том, что глава Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит намерен пересмотреть концепцию работы британского спецназа. По его словам, Лондон должен переориентировать работу спецподразделений с антитеррористической деятельности на противодействие России, которая якобы распространяет дезинформацию и использует хакерские атаки. Ожидается, что предложение по переориентации сил специального назначения в скором времени будет представлено правительству Великобритании.

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Автор: Антон Соколов
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