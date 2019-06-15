Сирия, 15 июня. «Моссад» обучает 20 бойцов YPG, направленных в Израиль из Хасаки. Курды убили боевика ССА** на северо-востоке провинции Алеппо. Турки при помощи подконтрольных радикалов вывозят пшеницу из оккупированных приграничных районов САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные артиллерийские удары по расположениям террористов в окрестностях Кафр Зеты.

Курды: объявили о создании так называемого Военного совета города Тель-Абъяд к северу от Ракки; направили 20 бойцов YPG в Израиль для прохождения подготовки у местной разведки «Моссад».

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась одного боевика в окрестностях города Аль-Раи при нападении SDF****; помогает туркам вывозить пшеницу из оккупированных приграничных районов Алеппо.

Провинция Алеппо

Представители командования курдской операции «Гнев оливок» заявили, что в ходе одной из атак на северо-востоке провинции Алеппо был убит один протурецкий боевик из состава «Бригады Султана Мурада», являющейся частью Сирийской свободной армии (ССА). По информации Twitter-канала Rojava Network, это произошло в поселении Аль-Вакаф в южных предместьях города Аль-Раи. Отмечается, что уничтоженный радикал участвовал в наступлении Анкары на кантон Африн в прошлом году.

Турки формируют специальный центр в Аль-Раи, через который будет осуществляться закупка и доставка сирийской пшеницы на их территорию, сообщает местный источник в Twitter (@ShinoCan2). Данный населенный пункт и обширные территории на севере Алеппо, в том числе сельскохозяйственные угодья, контролируются союзными Анкаре радикалами. Многие местные активисты уверены, что турецкая сторона по договоренностям с подконтрольными боевиками будет попросту забирать сирийскую пшеницу себе практически за бесценок.

Провинция Ракка

Главари Демократических сил Сирии объявили о создании так называемого Военного совета города Тель-Абъяд, находящегося на севере провинции Ракка, передает медиапортал курдов SDF Press. В него традиционно вошли преимущественно бойцы проамериканских бандформирований. Ранее такие оккупационные органы самоуправления были созданы в ряде других крупных городов, оккупированных курдскими отрядами при поддержке коалиции во главе с США. В частности, например, в Манбидже. При этом в противовес данным действиям «Демократических сил» во всех районах северо-восточной части САР сохраняется обратная тенденция — жители выступают против присутствия радикалов SDF и их кураторов-американцев, требуя немедленного возвращения захваченных ими территорий под управление легитимного правительства САР.

Провинция Хама

Согласно данным Step News Agency, проправительственные силы, дислоцирующиеся недалеко от прифронтового города Халфая к северу от Хамы, нанесли артиллерийские удары по расположениям террористов в окрестностях оккупированной Кафр Зеты. Сведения о причиненном джихадистам уроне в настоящее время уточняются. Предпринятый обстрел стал реакцией на очередные нарушения исламистами режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Так, «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанные с «Джебхат ан-Нусрой»1*** радикальные бандгруппы уже предприняли целый ряд атак на позиции Сирийской арабской армии (САА) в Северной Хаме с момента введения перемирия с полуночи 12-го июня.

Провинция Хасака

Курдские полевые командиры отправили нескольких членов Отрядов народной самообороны (YPG) в Израиль для прохождения подготовки у местной разведки «Моссад», сообщает агентство Arabi Today. Всего в еврейское государство было отослано 20 бойцов, дислоцировавшихся в городе Камышлы на севере провинции Хасака. Группа курдов сначала была выведена в иракский Эрбиль и уже оттуда направились на израильские территории. По данным источников арабского информагентства, «Моссад» посредством налаживания контактов с проамериканскими бандгруппами YPG, вероятно, рассчитывает сформировать на северо-востоке САР собственную дочернюю разведывательную структуру.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)