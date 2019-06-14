За жизнь старшего сына известного хоккеиста Максима Соколова борются врачи. ФАН-ТВ 

Кровавая трагедия, случившаяся в семье известного российского хоккеиста Максима Соколова, просто не укладывается в голове. На полу в прихожей собственного дома полицейские обнаружили бездыханное тело его жены Ирины. Рядом истекая кровью от ножевых ранений, лежал ее старший сын Максим.

Младший же сын Арсений выбежал из дома и направился к соседям. Пятнадцатилетний подросток уверял, что брат сошел с ума и набросился на него и мать с ножом. Вернувшись в дом с подмогой, подросток несколько раз ударил ножом в грудь своего брата. Якобы находясь в шоковом состоянии. Сейчас соседи ситуацию не комментируют, уже сами запутались, кому же здесь можно верить.

Однако у следователей на этот счет совсем другая версия. Они предполагают, что именно Арсений и убил мать.

«В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления, в процессуальном порядке следователи СК задержали пятнадцатилетнего юношу, сына погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого. В ходе допроса он подробно изложил свою версию событий, молодой человек был задержан по подозрению в совершении данного преступления, поскольку на его одежде были явные следы преступления», — пояснила Юлия Матолыгина, официальный представитель СК РФ по Ленинградской области.

С виду благополучная обеспеченная семья, супруги в браке около 20 лет, правда, последние 4 года не живут вместе. Соседи шокированы произошедшем, считают, что Ирина была образцовой матерью.

«Ничего, никогда никаких подозрительных звуков. Вижу, она уже везет на тренировку мальчишек двоих, одна я ей говорю, ну, вот какие у тебя замечательные ребята, она говорит, да вот есть немного, Павел, проблемы, но решаем. Ничего кроме хорошего, об этих людях нельзя сказать. Выдающейся спортсмен, выдающейся тренер Максим. Я с ним едва знаком, но расставались с улыбками, тоже самое можно сказать обо всей семье, чудесные совершенно люди. Мальчишка старший, с младшим был едва знаком с Арсением, старший приветливый, образованный с собакой гуляет, с улыбкой поздоровается сдержанный, а об Ире можно сказать, что это благословенный человек», — рассказывает Павел Маркорян, сосед.

«Прекрасная женщина, такая жизнерадостная, такая улыбается и рукой помашет. Вообще спокойная семья была, никогда ничего, это ужас какой-то», — говорит Леонид Ефимович, разнорабочий коттеджного поселка Новая Романовка.

Следователям еще предстоит выяснить все детали произошедшего, сейчас возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство», по которой Арсению Соколову грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Коттеджный поселок Новая Романовка сейчас находится под усиленной охраной. Что случилось на самом деле днем 13 июня — остается загадкой для всех жителей. Приоритетная версия следствия — младший сын легендарного российского хоккеиста зарезал собственную мать и пытался убить родного брата, свалив вину на него. Максим Соколов сейчас в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. И только от их профессионализма зависит, узнаем ли мы правду о произошедшем в доме Соколовых от первого лица или нет.