Сирия, 15 июня. 34 человека погибли в результате теракта в пригороде Алеппо. Курды продолжили провоцировать конфликт с мирными жителями в Дейр-эз-Зоре. ИГ1 организовало четыре взрыва в городе Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков в южной части Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): напала на деревню в районе Мобата в кантоне Африн.

«Исламское государство»1: заявило об организации четырех взрывов в городе Ракка.

Курды: обвиняются в похищении и убийстве человека в Дейр-эз-Зоре; заявили о задержании девяти террористов ИГ в Ракке и Дейр-эз-Зоре; подозреваются в организации взрыва в Аль-Бабе на севере Алеппо; провели рейды в городе Гаранидж в Дейр-эз-Зоре; арестовали сирийца у города Камышлы в Хасаке.

Международная коалиция: возобновила боевые вылеты на востоке Дейр-эз-Зора; задействовала вертолеты для поиска «спящих ячеек» ИГ в Ракке.

Провинция Алеппо

На подконтрольной силам вооруженной оппозиции территории накануне прогремели два взрыва. В первой половине дня произошел инцидент на самодельном заводе по нефтепереработке в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо, передавал военный источник в сети Twitter (smmsyria). Виновниками случившегося были названы курдские радикалы, действующие в рамках операции «Гнев оливок». К вечеру курды также открыли огонь по окрестным районам города Мареа, занимаемого протурецкими боевиками, что привело к возникновению пожаров.

Еще один взрыв позднее прогремел в пригороде Ар-Рашидин на стоянке автобусов, перевозивших сирийцев, эвакуированных из городов Аль-Фуа и Кефрайя. По неподтвержденной информации, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник «Исламского государства». Агентство новостей Orient-News сообщало, что взрыв привел к гибели 34 гражданских лиц и ранению еще нескольких.

Во второй половине дня в Алеппо был доставлен гуманитарный груз от российского Центра по примирению враждующих сторон. Нуждающиеся жители были обеспечены наборами с продовольствием общим весом более чем в две тонны.

Поступали данные о том, что исламисты поддерживаемых Анкарой бандформирований продолжают пренебрегать нуждами гражданских лиц в Африне. Подконтрольный курдам Twitter-канал (afrinactivists) передавал, что протурецкие исламисты провели рейд в одном из небольших поселений в районе Мобата и взяли в плен нескольких местных жителей. Предполагается, что впоследствии за их освобождение боевики потребуют выкуп.

Провинция Дейр-эз-Зор

На контролируемых курдами территориях на востоке Дейр-эз-Зора продолжила нарастать напряженность в отношениях между мирным населением и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). По информации новостного агентства Orient-News, боевики намеревались ограбить магазин в населенном пункте Джарван, однако местные жители оказали им сопротивление и задержали агрессоров. Несмотря на то, что командование SDF потребовало от сирийцев освободить своих бойцов, они ответили отказом, а также организовали протестные акции.

Позднее «демократическая армия» также осуществила рейды в городе Гаранидж в юго-восточной части провинции, о результатах которых не сообщалось. Кроме того, курдские бойцы обвинялись в похищении и последующем убийстве одного из пациентов больницы в населенном пункте Аль-Бариха по неизвестным причинам. Курдские СМИ, однако, свою вину отрицали, заявив о том, что к случившемуся имеют отношение междоусобицы местных племен.

На востоке региона фиксировались боевые вылеты ВВС международного альянса, возглавляемого Соединенными Штатами. Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzor24), военные самолеты западной коалиции были замечены над городом Шхиль. Предполагаемой целью полетов считается поиск «спящих ячеек» «Исламского государства». Во второй половине дня курды публиковали неподтвержденные сообщения о задержании двух джихадистов в населенном пункте Абу Хашаб.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба на протяжении всего дня отмечались стычки между силами САР и джихадистами исламистских бандгрупп, подконтрольных террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». По информации новостного портала Halab Today TV, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) наносила удары по укрепрайонам боевиков недалеко от населенных пунктов Аринаба, Аль-Абидин и Хиш. Также военный источник в сети Twitter (IdlibPlus) заявлял о вылетах сирийских ВВС в районе городов Кафр-Небель, Кафр-Саджна, Аль-Хубейт, Ихсим, Термала и Баарбу.

Во второй половине дня боевики «Ан-Нусры»*** также спровоцировали столкновения с САА на севере соседней Хамы, ударив по освобожденным ранее городам Кафр-Набуда, Керназ и Аль-Хувейз. В результате ответных действий сил САР исламисты понесли потери как в живой силе, так и в технике.

Вечером радикалы обнародовали фотографию, на которой запечатлены женские украшения, которые якобы были добровольно отданы жительницами провинции для финансирования сил вооруженной оппозиции. Однако местные активисты уверены, что золото было получено джихадистами во время грабежей жилых домов граждан.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» заявили о своей ответственности за четыре взрыва в административном центре провинции. Согласно данным интернет-портала «Аль-Амак», детонировали СВУ, заложенные в квартале Аль-Фирдоуси и у парка Ар-Рашид. Кроме того, на минах подорвались два автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF), что привело к гибели как минимум четырех курдских бойцов и около десяти мирных жителей.

Также над городом прошли боевые вылеты авиации стран Запада. Как отмечалось, силы международной коалиции пытались выявить скрытые убежища террористов «Исламского государства». Позднее курды также заявили о проведении рейдов с целью поимки джихадистов. Курдский Twitter-канал (Liberationafrin) утверждал, что «демократической армии» удалось взять в плен семерых джихадистов, однако подтверждения данные сведения не получили.

Во второй половине дня агентство новостей Orient-News заявляло о народных протестах в городе Ат-Табка на юго-западе от Ракки. Жители населенного пункта организовали шествия по улицам, требуя от курдов прекратить притеснять гражданское население, остановить принудительную мобилизацию, а также отменить запрет на мотоциклы. При этом отмечалось, что многие из демонстрантов отказались давать комментарии прессе из-за страха за свою жизнь.

Провинция Хасака

Продолжились аресты гражданских лиц курдами в Хасаке. Согласно информации агентства новостей Syrian Network for Human Rights, радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали одного из мирных жителей вблизи города Аль-Камышлы в северной части региона. При этом известно, что молодой человек следовал в сторону сельскохозяйственных угодий, на которых вспыхнул пожар, дабы оказать помощь в его тушении. Предполагалось, что сириец был арестован в рамках принудительной мобилизации, проводимой курдами незаконно.

Между тем недалеко от деревни Хаваш Аль-Баар группой неизвестных, предположительно из числа боевиков «Исламского государства», был застрелен один из членов Отрядов народной самообороны (YPG), занимавший высокий пост в рядах группировки. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (77abozeyad663).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)