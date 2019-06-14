Возвращение кота Алибасова Чучи домой попало на видео

Москва, 14 июня. Пропавший кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча нашелся в школе кунг-фу «Ша-Фут-Фань» («Клан пяти боевых котов») Спасителем оказался наставник учреждения Леван Кажилоти, который вернул питомца помощнику музыканта Сергею Моцарю.

Кот породы сфинкс пропал из дома заслуженного артиста России вскоре после того, как Алибасов с отравлением был госпитализирован. Семья известного продюсера объявила вознаграждение в размере 800 тысяч рублей тому, кто найдет питомца. Вскоре животное «нашлось», однако затем вскрылся обман — переданный родным Алибасова кот никогда не принадлежал основателю группы «На-На».

Сын Алибасова объявил, что готов вновь заплатить 800 тысяч рублей тому, кто найдет настоящего Чучу. Наконец в пятницу стало известно, что пропавший кот находится в спортивной школе кунг-фу.

Как рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, с ним связался молодой человек, который сообщил, что нашел питомца Алибасова и назначил встречу. От вознаграждения он отказался, объяснив, что просто хотел сделать доброе дело.

Возвращение кота знаменитого продюсера домой попало на видео, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей. Кажилоти передал питомца помощнику музыканта Моцарю.

Напомним, несчастный случай произошел с артистом 4 июня. Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта, его отец принял химическую жидкость за напиток.

У Алибасова, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее сын артиста заявил, что хочет поместить отца на лечение в заграничную клинику после того, как его выпишут из НИИ имени Склифосовского.