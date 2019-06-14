Сирия, 14 июня. Боевики понесли потери в результате ответных ударов САА на севере Хамы. Один из высокопоставленных членов YPG был убит в Хасаке. Обстрелы курдов привели к пожарам у города Мареа в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА на юго-западе от Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепрайоны исламистов на границах «Большого Идлиба».

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери, попытавшись атаковать САА на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в Дейр-эз-Зоре; совершило нападение на одного из главарей YPG в Хасаке.

Курды: обстреляли сельскохозяйственные районы вблизи города Мареа на севере Алеппо, что привело к возникновению пожаров.

Провинция Алеппо

Возобновились перестрелки между боевиками вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА) на юго-западе от административного центра провинции. По информации военного источника в сети Twitter (baladinetwork), поддержку правительственным подразделениям оказали российские ВКС, ударившие по расположениям исламистов в окрестностях населенного пункта Икарда.

Тем временем в Северном Алеппо вспыхнули пожары, вызванные обстрелами со стороны «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе города Мареа, который находится в оккупации боевиков вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), возгорание произошло в сельскохозяйственных районах на окраине населенного пункта. О масштабах трагедии на данный момент ничего неизвестно. Напомним, на линии соприкосновения сил курдов и поддерживаемых Турцией бандгрупп нередко возникают вооруженные стычки, в результате которых страдают прежде всего местные жители.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила неподтвержденная информация о взрыве в административном центре региона. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) заявляет о том, что в результате детонации бомбы в квартале Ар-Радшидия в Дейр-эз-Зоре погибли двое солдат Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее данная информация пока требует подтверждения. Предполагается, что вылазку на подконтрольные правительственным войскам территории могли организовать террористы «спящих ячеек» «Исламского государства», скрывающиеся на восточном берегу реки Евфрат в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Идлиб

Новостной портал Masar Press Agency передает, что на юге провинции не прекращаются боевые вылеты сирийских ВВС, проводимые с целью уничтожения военных объектов боевиков антиправительственной группировки «Джебхат Ан-Нусра»1***. Точечные авиаудары военных самолетов ВВС Сирии пришлись по укрепрайонам исламистов на окраине населенного пункта Аль-Хас. Кроме того, согласно сведениям Twitter-канала (MMCSYR), воздушной атаке подверглись фортификационные сооружения радикалов поблизости от города Маарет Хурма. В то же время части Сирийской арабской армии (САА) ведут артобстрелы опорных пунктов джихадистов в районе Маарет Ан-Нумана и Маарет Ас-Сина, заявляет медиапортал Step News Agency.

Провинция Хама

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что боевики террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой», в очередной раз спровоцировали столкновения на линии разграничения сил сторон в Хаме. Исламисты открыли огонь по ранее освобожденным правительственными войсками населенным пунктам Кафр-Набуда, Керназ и Аль-Хувейз, что привело к частичному обрушению жилых зданий. В качестве ответных действий части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по укреплениям и местам базирования джихадистов в северных районах Хамы, что привело к уничтожению ряда джихадистов, их военной техники и оборудования. В частности, удалось ликвидировать ракетные установки радикалов, которые были задействованы для обстрелов мирных районов подконтрольных САА населенных пунктов.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (77abozeyad663) заявил о новой вылазке боевиков «Исламского государства» в занимаемых курдами районах. Сообщается, что группа террористов напала на одного из высокопоставленных главарей Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи поселения Хаваш Аль-Баар, застрелив его. К настоящему моменту поиск налетчиков успехом не увенчался.

Между тем новый пожар вспыхнул в поселении Шор, расположенном в районе Аль-Дарбасия. После тушения огня было установлено, что пострадали не менее 80 дунамов урожая, передает Twitter-канал (EuphratesPost). Отмечается, что к возгоранию привела поломка сельскохозяйственного трактора.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)