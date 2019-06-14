Роскосмос заказал две ракеты «Союз-2.1б» для запуска спутников

Москва, 14 июня. Роскосмос заказал изготовление двух ракет «Союз-2.1б», которые будут использованы для доставки спутников на орбиту. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на портале госзакупок​​​.

Две ракеты «Союз-2.1б» доставят на орбиту спутники «Смотр-Р1» и «Метеор-М». Строительство ракеты для спутника «Смотр-Р1» обойдется в 1,38 миллиарда рублей. Производством космического корабля займется ракетно-космический центр «Прогресс». Роскосмос получит готовую ракету 25 ноября 2020 года.

Строительство ракеты-носителя для спутника «Метеор-М» № 2-4 будет завершено к 30 сентября 2021 года, ее стоимость составит 1,44 миллиарда рублей.

Семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса «Союз-2» были разработаны для замены космических кораблей «Союз-У», запуски которых осуществлялись с космодрома «Плесецк» с 1973 по 2012 год. В общей сложности были запущены 435 ракет «Союз-У», которые вывели на орбиту около 430 космических аппаратов различного назначения.