Обещавшие пожертвования на восстановление Нотр-Дама меценаты начали «сливаться»

Париж, 14 июня. Власти Франции получили лишь 80 млн из обещанных крупными компаниями и меценатами 850 млн евро, которые должны были пойти на восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам. Это всего 9% от заявленной изначально суммы.

По словам французского экономиста Жака Сапиро, спонсоры предпочитают не выплачивать всю сумму целиком, а перечислять средства траншами по мере осуществления работ по реставрации. В результате обещавшие помочь с восстановлением легендарного собора патроны начали один за другим «сливаться» под предлогом того, что сбор денег и без них проходит успешно, сообщает телеканал 360 со ссылкой на французские СМИ.

Сапиро отметил, что громкие заявления крупных компаний и миллиардеров о готовности финансировать реставрацию Собора Парижской Богоматери в итоге сыграли злую шутку. Они не привели к грандиозным выплатам, но при этом отпугнули обычных людей, который тоже могли пожертвовать часть средств на восстановление символа Парижа.

«Обычные люди думают: «А зачем мне помогать, если эти богачи готовы выделить сотни миллионов на это? А мои 100 или 200 евро погоды не сделают», — пояснил экономист.

Сапиро уверен, что восстановить Нотр-Дам за пять лет, как этого хотел президент Франции Эммануэль Макрон, не получится, даже если будут перечислены все заявленные 850 млн евро. Ведь все работы должны проводиться под строгим надзором Бюро истории и искусств Франции.

Напомним, что 15 апреля в здании Нотр-Дама вспыхнул пожар. Огонь занялся на верхних ярусах собора и быстро перебрался на крышу, в результате чего кровля полностью обрушилась. Пострадали и несущие конструкции строения.

Глава Объединения фирм по реставрации исторических строений (GMH) Фредерик Летоффе рассказал, что на восстановление Нотр-Дам-де-Пари может уйти от 10 до 15 лет. А премьер-министр Франции Эдуар Филипп анонсировал международный конкурс среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери. По его словам, спасенные из огня ценности передали на хранение в музей Лувр.