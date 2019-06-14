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Роскомнадзор рассмотрит вопрос о блокировке сериала «Чернобыль»

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Роскомнадзор рассмотрит вопрос о блокировке сериала «Чернобыль»

Москва, 14 июня. Роскомнадзор получил обращение о блокировке мини-сериала «Чернобыль» от партии «Коммунисты России». Ведомство обязано рассмотреть поступивший документ.

В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что все обращения, поступающие в ведомство, обязательны к рассмотрению. 

«Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим», — сообщили в ведомстве.

Роскомнадзор рассмотрит вопрос о блокировке сериала «Чернобыль»

Обращение от партии «Коммунисты России» поступило в Роскомнадзор в четверг. Члены партии требуют ограничить доступ к сериалу, поскольку, по их мнению, трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович призвал также возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера за публичную клевету.

Отметим, сериал «Чернобыль» совместного производства США и Великобритании не в первый раз оказывается в эпицентре скандала. Ранее сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит в своем микроблоге в Twitter выразила возмущение тем фактом, что в фильме о катастрофе в СССР нет чернокожих актеров, сообщала «Газета.ру».

Роскомнадзор рассмотрит вопрос о блокировке сериала «Чернобыль»

Проект шведского режиссера Йохана Ренка «Чернобыль» появился на экранах почти одновременно с финальным сезоном «Игры престолов», но быстро обогнал конкурента в зрительском рейтинге портала IMDb и неожиданно возглавил топ самых популярных сериалов в истории, передавали «Известия».

Отметим, ранее председатель петербургского отделения общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России Василий Найда заявил, что сериал близок к реальным событиям. По его словам, большая часть изложенных фактов соответствует тому, что он видел собственными глазами.

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Автор: Олеся Волкова
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