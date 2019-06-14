Авиаэксперт прокомментировал отчет МАК о катастрофе SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 14 июня. Винить пилотов в крушении самолета SSJ-100 в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая нельзя, так как нет информации, почему они допустили некоторые отклонения в полете. Об этом заявил авиаэксперт Роман Гусаров.

«Видно, что пилоты в процессе управления воздушным судном в ручном режиме допустили целый ряд отклонений от руководства управления полетом. Но пока не совсем ясно, почему они допускали эти отклонения», — сказал Гусаров.

По его словам, ключевой момент развития аварийной ситуации — резкое снижение самолета на высоте 82 метра. Согласно информации МАК, «это происходило из-за каких-то действий, предпринятых экипажем».

«Что-то в этот момент произошло, и самолет начал резкое снижение. При этом они пытались парировать это снижение увеличением угла атаки и увеличением тяги двигателей, что и привело к слишком высокой скорости посадочной. Все это надо анализировать», — заметил авиаэксперт в комментарии НСН.

Гусаров подчеркнул, что в настоящее время есть много фактологической информации, однако нет анализа.

«Пока говорить о причинах трагедии, показывать пальцем на виновного крайне преждевременно. <…> Анализ еще предстоит сделать. Это очень длительная работа, которая займет не один месяц», — резюмировал он.

Напомним, страшная авиакатастрофа произошла в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая. Пассажирский лайнер, который направлялся по маршруту Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности. У самолета во время жесткой посадки подломились стойки, после чего загорелись двигатели. Хвостовая часть воздушного суда полностью выгорела. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» в «Шереметьево». В МАК заметили, что проводимое расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.