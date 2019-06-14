ПЦУ пригрозила Филарету отлучением от церкви

Киев, 14 июня. Экс-глава раскольнического Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-службы новой украинской церковной структуры, которую до сих по не признало мировое православие.

Причиной такой угрозы со стороны ПЦУ стало намерение Филарета провести 20 июня собор Киевского патриархата, который должны были распустить еще в декабре прошлого года, когда была создана новая церковная структура.

«Филарет не имеет права единолично созывать «поместный собор УПЦ КП» ни по уставу ПЦУ, ни даже по утратившему силу уставу УПЦ КП», — говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, самовольное и неуставное проведение собора «означает церковное разделение», а также отделение организаторов и участников собрания от ПЦУ «со всеми каноническими и юридическими последствиями».

ПЦУ в связи с этим призвала иерархов отказаться от участия в объявленном Филаретом соборе.

Напомним, украинские власти на протяжении прошедшего года пытались заполучить автокефалию УПЦ. Константинопольский патриархат принял решение даровать ее раскольнической структуре на Украине. Решение Константинополя в Русской православной церкви (РПЦ) не одобрили, назвав его неканоническим и исключительно политическим.

В связи с этим синод РПЦ заявил о намерении разорвать общение с Константинополем. Также раскольников отказался признать и ватиканский Святой престол. Многие эксперты, оценившие ситуацию в православном мире, заявили о церковном расколе.

Украинские власти пообещали, что переход храмов под управление так называемой ПЦУ будет протекать «мирно и в добровольном порядке». Однако, как констатировали в РПЦ, за последнее время число захватов храмов УПЦ сторонниками получившей автокефалию церковной структуры и различных провокаций в отношении верующих значительно выросло. В качестве примера служба коммуникации РПЦ приводила случаи захватов храмов и актов вандализма, которые произошли в Житомирской, Сумской и Ровенской областях, на Волыни, во Львове.