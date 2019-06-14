Зеленский выбирает главу Львовской области через соцсети
Киев, 14 июня. Президент Украины Владимир Зеленский решил выбрать кандидата на должность главы Львовской областной государственной администрации при помощи социальных сетей.
На своей странице в Facebook Зеленский представил трех кандидатов. У жителей Львовской области он поинтересовался мнением о них: слышали ли они что-нибудь «об их репутации, менеджерских и моральных качествах».
Первым претендентом стал директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго» Денис Шмигаль. Второй в очереди на должность главы оказался директор «Эко-Оптима» Максим Козицкий. Третьим Зеленский назвал председателя западноукраинского филиала юридической компании Arzinger Маркияна Мальского.
В комментариях к записи читатели не только поделились своим мнением, но и предложили еще несколько кандидатур. В частности, Оксана Соловей пишет, что «на посту губернатора хотелось бы видеть Владимира Парасюка». По ее мнению, это «честный, порядочный, не связанный с крупным бизнесом патриот-львовянин».
Судя по комментариям, идея выбирать глав регионов таким способом большинству понравилась.
«Это большой + в карму Зеленского, что его интересует мнение народа. И он может увеличить эти плюсы в два раза, если изберет председателя Львовской ОГА по мнению народа», — пишет Владислав Завалнитский.
«Отличная идея, спрашивать вот так у людей. Надеюсь, о кандидатах всех областей будет опрос», — предложила Лилия Медведева.
Ранее в пятницу Зеленский назвал приоритетную задачу своей работы. По его словам, это прекращение огня в Донбассе. президент Украины отметил, что его страна каждый день теряет военнослужащих и гражданское население, передавала «Газета.ру».