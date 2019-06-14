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Партия Вакарчука подала документы в ЦИК Украины для участия в выборах в Раду

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Партия Вакарчука подала документы в ЦИК Украины для участия в выборах в Раду

Киев, 14 июня. Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук подал документы в ЦИК Украины для участия в досрочных выборах в Раду. Об этом сообщает пресс-служба пратии.

«14 июня 2019 - команда «Голоса» официально подала в Центральную избирательную комиссию документы для участия в парламентских выборах», — говорится в сообщении.

Заместитель главы партии Ярослав Юрчишин заявил, что украинское избирательное законодательство предполагает большое количество бюрократических механизмов, которые можно избежать благодаря подаче заявления в электронном виде. Он также добавил, что в случае победы партии на выборах политическая сила будет инициировать изменения в законодательстве, чтобы лишить Центральную избирательную комиссию Украины лишней бумажной работы. Кроме того, предвыборная программа партии предполагает увеличение зарплат членам участковых избирательных комиссий, что позволит избежать их подкупа.

Напомним, 6 мая лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос» и намерении баллотироваться в Верховную раду. 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В ходе церемонии инаугурации Зеленский заявил о намерении распустить украинский парламент. Позднее Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов, которые состоятся 21 июля.

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Автор: Артем Никулин
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