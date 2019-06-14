Донбасс сегодня: командование ООС саботирует приказы, ВСУ стреляют по своим

Донбасс, 14 июня. Силы ООС из ПТУРов обстреляли водонасосную станцию, в ЛНР сгорел дом и повреждена школа. Командование ВСУ готовит провокацию. Дезертирство солдат в Луганской области. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По данным представительств ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) за 13 июня, подразделения украинской армии обстреляли территорию республик 19 раз. Управлениями Народной милиции ДНР зафиксированы серьезные повреждения жилого и государственного сектора.

В Донецкой народной республике на Мариупольском, Горловском и Донецком направлениях попаданиями снарядов повреждены дома и линии электропередач, противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) обстреляна Васильевская насосная станция.

Населенный пункт Золотое в ЛНР подвергся множественным разрушениям. Пострадали строения школы, пяти домов, двух магазинов, полностью сгорел жилой частный дом и обесточены линии электропередач. Эксперты-взрывотехники ЛНР, анализируя фрагменты боеприпасов, пришли к выводу, что обстрел велся из гранатометов, орудий БМП и стрелкового оружия.

Сирский хочет устроить провокационный обстрел в Авдеевке

Сегодня в СМИ с экстренным заявлением выступил представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, который сообщил, что у разведки оборонного ведомства республики имеется информация о подготовке постановочного минометного обстрела Авдеевки, якобы произведенного военными силами ДНР. Целью указанной акции является срыв заседания членов минской группы 19 июня, на котором запланировано рассмотрение вопроса об объявлении перемирия между вооруженными сторонами конфликта.

Для проведения видеосъемок в окрестности Авдеевки прибывают журналисты украинских СМИ, в том числе каналы ТВ, чьи новостные программы выстраивают основную линию политического направления информационной борьбы Украины.

Группа из шести человек — военнослужащих 73-го центра ССО ВСУ — должна будет имитировать обстрел позиций 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Обстрел также должен задеть несколько жилых домов в Авдеевке, а последствия разрушений сняты командами журналистов и операторов СМИ.

Как заявляет Басурин, командующий ООС Сирский назначил комбрига ВСУ Брыжинского ответственным за жизни личного состава во время постановки и за допуск представителей средств массовой информации к месту последствий обстрела.

Очевидно, что командование ООС таким образом саботирует возможную остановку военных действий в Донбассе вопреки политике, проводимой президентом Украины Владимиром Зеленским.

Военнослужащие ВСУ стреляют и попадают в своих под воздействием алкоголя

По информации, поступающей от официальных представителей пресс-служб оборонных ведомств ДНР и ЛНР, военнослужащие ВСУ все чаще употребляют спиртные напитки во время несения службы.

Так, представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин в своем отчете об оперативной обстановке отмечает, что 12 июня солдаты 35-й бригады провели несанкционированный минометный обстрел Докучаевска, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Один из участников данного действия получил ранение в голову от своих же сослуживцев.

Руководство бригады укрыло факт от штаба ООС и в настоящий момент пытается обвинить в обстреле Докучаевска комбрига 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБ) ВСУ Гудзя, к которому негативно относится командующий ООС.

Представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что военнослужащий 14-й ОМБ ВСУ выпустил очередь из автомата по своим коллегам в ходе совместного распития спиртных напитков. В результате два сослуживца этого стрелка получили ранения. Сейчас по зафиксированному факту в бригаде разбирается комиссия штаба.

42 случая дезертирства выявлено в рядах ВСУ в Луганской области

Из отпуска в расположение частей ВСУ в зоне ООС не вернулось 22 человека, а 19 ушли в «самоволку». Дезертирство произошло в 14-й бригаде ВСУ, рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

Также, по информации, поступающей от источников УНМ, в 25-й бригаде ВСУ один военнослужащий дезертировал, прихватив оружие и боеприпасы. Информатор сообщил, что боец подвергался давлению и унижению со стороны вышестоящих командиров и, не выдержав издевательств, покинул расположение части.