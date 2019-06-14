Минобороны РФ показало на видео боевые стрельбы ЗРК «Тор»

Москва, 14 июня. Министерство обороны РФ опубликовало видео, на кадрах которого показало боевые стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ».

По данным ведомства, учения проходили в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. Это первые стрельбы зенитчиков Северного флота с применением новых комплексов.

Военные в ходе учений отработали стрельбу по скоростным маневрирующим мишеням, которые запускали в разных направлениях и на разной высоте. Они имитировали действия воздушных объектов условного противника.

Напомним, «Тор-М2ДТ» — это арктический вариант ЗРК с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30. Впервые комплекс был представлен широкой публике на военном параде Победы на Красной площади 9 мая 2017 года. В январе стартовало переобучение военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Ранее американский военный эксперт Чарли Гао посоветовал НАТО опасаться российского зенитно-ракетного комплекса «Тор». Он отметил, что вооружение обладает значительным преимуществом благодаря вертикальному запуску ракет при стрельбе по нескольким целям, приближающимся с разных направлений.

Специалист напомнил, что ЗРК «Тор» был разработан российскими конструкторами в качестве замены комплекса ПВО «Оса» на уровне дивизионного звена.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Центральный военный округ приступил к летним учениям. В ближайшие три месяца на территории Поволжья, Урала и Сибири пройдет более 3,5 тысячи мероприятий по боевой подготовке личного состава.