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Роскомнадзор заблокировал сайт с персональными данными 900 тысяч россиян

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Роскомнадзор заблокировал сайт с персональными данными 900 тысяч россиян

Москва, 14 июня. Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту, на котором продавались данные 900 тысяч клиентов российских банков. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что персональные данные клиентов «ОТП Банка», «Альфа-банка» и «Хоум Кредит Банка» размещены на одном из сайтов для платного скачивания. База данных содержит информацию о 900 тысячах россиян.

«В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что незаконное размещение в Сети персональных данных россиян может способствовать массовым нарушениям прав граждан, а также представляет угрозу их имуществу и личной безопасности. В Роскомнадзоре подчеркнули, что администрация сайта нарушила требования российского законодательства в области персональных данных.

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Автор: Артем Никулин
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