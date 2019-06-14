Климкин может стать послом Украины в США
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Киев, 14 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин может стать послом в США, сообщило агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
«Климкин поедет послом в Соединенные Штаты», — сообщил источник агентства.
Как сообщил собеседник издания, министра отправят в США в ближайшее время, «если будут решены все формальности».
Ранее замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский вновь попросил Раду отправить Климкина в отставку и назначить на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко, который является заместителем администрации Зеленского.
Климкин после вступления Зеленского в должность президента сам подал заявление об увольнении, сообщила «Газета.ру».
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