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Климкин может стать послом Украины в США

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Климкин может стать послом Украины в СШАКиев, 14 июня. Глава МИД Украины Павел Климкин может стать послом в США, сообщило агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Климкин поедет послом в Соединенные Штаты», — сообщил источник агентства.

Как сообщил собеседник издания, министра отправят в США в ближайшее время, «если будут решены все формальности».

Ранее замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский вновь попросил Раду отправить Климкина в отставку и назначить на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко, который является заместителем администрации Зеленского.

Климкин после вступления Зеленского в должность президента сам подал заявление об увольнении, сообщила «Газета.ру».

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Автор: Данила Копп
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