Милонов назвал Навального брошенной политической эскортницей

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность, что оппозиция не имеет никакого отношения к прекращению преследования Ивана Голунова.

Ранее специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заявил, что после произошедшего его терзают панические атаки и он пытается понять, как жить дальше.

«Мне сложно осознать, меня переполняют эмоции, надо понять, как действовать дальше... У меня случаются панические атаки на тему безопасности, надо прийти в себя, понять, как жить дальше», — сказал он.

Журналист собирается настаивать на том, чтобы «впредь судебная система более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям».

Комментируя его слова, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил корреспонденту Федерального агентства новостей, что «Россия, как и любое справедливое, высокоразвитое государство, может допускать ошибки. От этого никто не застрахован». Тем не менее, по словам парламентария, работа по совершенствованию законодательства в России ведется постоянно.

«Необходимо отметить, что в истории с Голуновым сработала система государственного контроля, которая включает в себя как правоохранительные органы, так и органы, созданные по инициативе государства. Они осуществляют дополнительный мониторинг, то есть такие институты, как омбудсмены, общественные палаты, — это органы, созданные государством для того, чтобы иметь процессуальный независимый статус, независимый взгляд на какие-то события. Страна создала эти институты, чтобы видеть какие-то дела под другим углом и быть уверенной, что невиновные не привлекаются к ответственности. Как это было в случае с Иваном», — сказал Милонов.

При этом участие созданных в России общественных институтов помогло не просто решить проблему конкретного журналиста. Именно они настаивали на том, что, кроме Голунова, необходимо заниматься судьбами и других россиян, оказавшихся в схожих ситуациях.

«А что касается той шелупони, которая бегала с плакатами 12 июня в Москве, то их роль в вызволении Голунова равна нулю. Они с плакатиками бегают постоянно, и, мягко говоря, им без разницы, кого защищать — оппозиционера, обвиняемого в педофилии и воровстве, или журналистов. Они создают больше шума своим резким, деструктивным подходом к решению вопроса. И, наоборот, ухудшают жизнь человеку, потому что не планомерно подсказывают решения для власти и указывают на пробелы в следствии, а политизируют ошибки, тем самым набирая себе политические очки», — продолжает депутат.

Милонов уверен, что оппозиционные лидеры, которые между собой-то договориться не могут, «паразитируют на любых возможных ошибках власти». Для них, по мнению собеседника ФАН, «было бы желательным, чтобы Голунова вообще не выпустили».

«Для них было тяжко, что все так завершилось, потому что ими были запланированы митинги. Каким-то образом успели напечатать футболки, газеты сделали, но освобождение было таким обломом, что они выглядели идиотами. Еще раз повторю — журналиста освободили органы госвласти, так как следовали букве закона. Да, была допущена ошибка, но такое бывает в любой стране. Даже в самом справедливом государстве бывают ошибки, но российские власти признали эту ошибку, извинились и отпустили журналиста. А оппозиция развела бурю в стакане, хотя сам Голунов заявил, что его отпустили и что все хорошо», — добавил член Госдумы.

Тем не менее это не устроило либерально настроенных активистов, которые, даже несмотря на предложение мэрии Москвы провести акцию в воскресенье, 16 июня, решили испортить россиянам праздник и провести свое либеральное шествие в «поддержку» Ивана Голунова в столице 12 июня, в День России.

«Они там, как обычно, напровоцировали полицию, устроили беспорядки, а самые дурные и активные просидели аж целых 10 минут в автозаке, делая фотки. Хорошо, что полицейские действовали максимально корректно, если не сказать вежливо, а то оппозиция могла зацепиться и за это. Но еще раз отмечу: для оппозиции был бы праздник, если бы Голунов оказался в тюрьме и, желательно, даже погиб там. Вот тогда бы у них была длинная история и протесты получились бы регулярными, но не вышло. Получается, что российская власть испортила им всю малину, а ведь митинги отменить было нельзя, потому что за них западные фонды и всякие Ходорковские уже заплатили», — утверждает парламентарий.

Милонов отметил, что тема с задержанием Голунова изначально подогревалась «либеральной тусовкой» только для того, чтобы использовать ее для самопиара. При этом никто из активистов не вспомнил ни про задержанного на территории Украины Кирилла Вышинского, ни про арестованную в США Марию Бутину.

«То есть оппозиция слепа на один глаз и замечает только ошибки российской власти, которые впоследствии тиражирует и преподносит общественности так, будто от этого зависят тысячи или даже миллионы жизней. А Навальный мне вообще напоминает брошенную политическую эскортницу, которая всеми силами, через инстаграмы, хэштеги пытается напомнить о своем существовании. Но про Алексея все забыли, он никому не нужен и поэтому пытается приткнуться во все самые хайповые темы. Он туда (на митинг в «поддержку» Голунова. — Прим. ФАН) приходит и говорит, что тоже участвует в чем-то громком, скандальном. Но на него уже даже его сторонники смотрят с легким недоумением, потому что он к этому делу не имеет никакого отношения и никак не связан с журналистикой. Просто политический труп делает безуспешные попытки ожить», — заключил парламентарий.

Напомним, журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. В отношении сотрудника СМИ было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Однако уже 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование спецкора было прекращено.

Добиться закрытия уголовного дела журналиста удалось благодаря конструктивным предложениям, активным действиям и небезразличию к судьбе Голунова со стороны Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ, Общественной палаты Москвы.

Накануне, в День России, в центре Москвы оппозиция устроила несанкционированное шествие. Инцидент с Голуновым был использован в качестве повода. Проводить согласованную акцию оппозиционерам было невыгодно, ведь тогда не произошло бы ни столкновений с полицией, ни задержаний, а прозападные СМИ, отрабатывающие шествие в антироссийском ключе, не могли бы сообщить о «кровавом разгоне мирного протеста».