Лондон, 14 июня. Власти Великобритании объявили о планах по реформированию сил специального назначения и смены концепции специальных операций.

По словам британских военных, последние 15 лет Соединенные Королевство было активно вовлечено в конфликты на Ближнем Востоке — в Сирии, Ираке и Афганистане. Однако теперь, когда основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) разбиты, перед Лондоном возникают новые вызовы, пишет газета The Guardian.

Глава Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит отметил, что сегодня прямые столкновения сменились неявными конфликтами между государствами. Они не представляют угрозу жизни людям, но способны повлиять на экономику и «способы мышления» граждан. В качестве примера Карлтон-Смит привел Россию, которая якобы распространяет дезинформацию и использует хакерские атаки. Он также напомнил об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ожидается, что предложение по переориентации сил специального назначения на новые угрозы в скором времени будет представлено правительству Великобритании.

Напомним, что Сергей и Юлия Скрипали в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России. В итоге Скрипали выжили, но были скрыты от всех британскими спецслужбами. Примечательно, что Великобритания за все это время так и не предоставила никаких доказательств того, что к отравлению может быть причастна Россия.

1 Организация запрещена на территории РФ.