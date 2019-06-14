Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Патриотами назвали себя более 73% россиян

30
0 Оставить комментарий

Патриотами назвали себя более 73% россиян

Москва, 14 июня. Более 73% россиян называют себя патриотами, что на 9% больше, чем в декабре 2012 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Среди тех, кто называет себя патриотом, больше всего людей в возрасте от 31 до 45 лет с высшим образованием (84%) и от 46 до 60 лет (78%). Больше всего из них живут в Москве (80%) и Южном федеральном округе (79%).

Согласно данным опроса, патриот не может оставаться равнодушным к окружающей среде, а также не должен избегать службы в армии. Кроме того, большая часть опрошенных отметила, что патриот должен знать историю своей страны.

Патриотами назвали себя более 73% россиян

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, чтобы выяснить ассоциации россиян со словом «Россия». Как сообщала «Газета.ру», россияне связывают название своей страны с такими понятиями, как «родина» (31%) и «великая держава» (29%). 

Небольшое число респондентов (от 9% до 4%) ответили: с большой страной и огромной территорией, с сильной армией, с хорошими людьми и надеждой на светлое будущее. Про коррупцию вспомнили 3% опрошенных.

Патриотами назвали себя более 73% россиян

В начале июня был опубликован соцопрос, согласно которому, «Сказка о царе Салтане» оказалась наиболее популярным у россиян произведением поэта Александра Пушкина. Как сообщали «Известия», 85% опрошенных читали эту сказку еще в школьном возрасте, 34% — после окончания школы. Другим популярным произведением Пушкина является «Евгений Онегин».

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров