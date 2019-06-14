Патриотами назвали себя более 73% россиян

Москва, 14 июня. Более 73% россиян называют себя патриотами, что на 9% больше, чем в декабре 2012 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Среди тех, кто называет себя патриотом, больше всего людей в возрасте от 31 до 45 лет с высшим образованием (84%) и от 46 до 60 лет (78%). Больше всего из них живут в Москве (80%) и Южном федеральном округе (79%).

Согласно данным опроса, патриот не может оставаться равнодушным к окружающей среде, а также не должен избегать службы в армии. Кроме того, большая часть опрошенных отметила, что патриот должен знать историю своей страны.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, чтобы выяснить ассоциации россиян со словом «Россия». Как сообщала «Газета.ру», россияне связывают название своей страны с такими понятиями, как «родина» (31%) и «великая держава» (29%).

Небольшое число респондентов (от 9% до 4%) ответили: с большой страной и огромной территорией, с сильной армией, с хорошими людьми и надеждой на светлое будущее. Про коррупцию вспомнили 3% опрошенных.

В начале июня был опубликован соцопрос, согласно которому, «Сказка о царе Салтане» оказалась наиболее популярным у россиян произведением поэта Александра Пушкина. Как сообщали «Известия», 85% опрошенных читали эту сказку еще в школьном возрасте, 34% — после окончания школы. Другим популярным произведением Пушкина является «Евгений Онегин».