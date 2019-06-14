Драма Сокурова «Отец и сын» с гомосексуальным подтекстом может носить автобиографический характер

Мос ква, 14 июня. Российский режиссер Александр Сокуров, известный нестандартной гражданской позицией и одиозными фильмами, отмечает 14 июня день рождения, ему исполнилось 68 лет.

Работы Сокурова обошли массового зрителя стороной. Видимо, именно поэтому он решил переквалифицироваться в общественного деятеля и рьяно поддерживать ЛГБТ-движения, чтобы хоть каким-то образом привлечь к себе внимание общественности. Сам режиссер предпочитает не отвечать на вопросы о своей сексуальной ориентации, однако, стоит отметить, что Сокуров не был женат, у него нет детей, да и в серьезных отношениях с женщинами он не состоял.

Режиссер активно выступает в поддержку ЛГБТ-сообщества и использует эту тему в своем творчестве. Главной «гомосексуальной» картиной Сокурова считают драму «Отец и сын», которая была номинирована на «Пальмовую ветвь» в 2003 году. В рецензии на фильм говорится, что на экране зритель увидит «полуобнаженное мужское тело, древнегреческие радости гимнастики, борьбы и игры в мяч».

«А как центр — связь отца и сына. Вполне по Фрейду — все восходит к детству…. Они бесконечно говорят друг другу: «Я тебя люблю», ездят друг у друга на закорках, гоняют в футбол, обнимаются перед сном» — сообщается в рецензии.

Сам же режиссер отрицает наличие гомосексуального подтекста в картине, однако даже критики, поддерживающие картину, в унисон говорят об обратном. К тому же на сайте «КиноПоиск» в некоторых рецензиях сообщается о присутствии в фильме темы однополой любви.

Интересно, что в сценарии, написанном Сергеем Потепаловым, тема гомосексуализма обходится стороной. А вот сам Сокуров вводит ее в кинокартину через видеоряд. Перед зрителями почти всю кинокартину мелькают полуобнаженные тела, на кадрах — объятия и взгляды глаза в глаза. Если бы не было этого откровенного подтекста инцеста, то мог бы получится душевный фильм о потерявшем супругу отце и оставшемся без матери сыне.

Главные герои в фильме — бывший военный и его сын. Примечательно, что сам Сокуров — сын как раз-таки военнослужащего, но воспитанием будущего режиссера занималась мать. Американский клинический психолог, сексолог и экс-руководитель американской Национальной Ассоциации по исследованию и лечению гомосексуальности Джозеф Николос уверен, что нетрадиционная ориентация у мальчиков является следствием повышенной опеки со стороны матери. По словам специалиста, обязательное участие отца в воспитании ребенка обеспечивает его нормальное развитие. Можно предположить, что драма «Отец и сын» для Сокурова является в некоторой степени автобиографической, пишут «Невские новости».

Сам Сокуров в последнее время все реже занимается творчеством, но не отказывается от самопиара на ЛГБТ-повестке. Так, режиссер активно поддерживает кинофестиваль «Бок о Бок», посвященный проблемам людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Сокуров в одном из интервью заявил, что «гомосексуализм — это не болезнь, а другая конструкция человеческой души и тела».

«И это «другое» — есть результат процесса развития жизни, такого же уникального, божественного, как и все прочие формы существования. Это люди обязаны принять», — сказал режиссер.

Сегодня Сокуров празднует свой день рождения. Ему исполнилось 68 лет. Хочется пожелать режиссеру все-таки сконцентрироваться на творчестве, а не заниматься поддержкой ЛГБТ-сообществ, раздавая одиозные интервью либеральным СМИ.