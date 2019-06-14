Ален Делон экстренно госпитализирован в Париже

Париж, 14 июня. Французский актер театра и кино Ален Делон экстренно госпитализирован в одну из больниц в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

По данным телеканала, Делон был доставлен в американский госпиталь, который расположен в пригороде Парижа. Причиной госпитализации стали участившиеся приступы мигрени. Ассистент актера сообщил, что состояние Делона не вызывает опасений, поэтому вечером он покинет больницу.

«Он проходит обследование, ничего более», — пояснил ассистент.

Стоит отметить, что в 2017 году Делон объявил о завершении актерской карьеры. Наибольшую популярность Делон приобрел благодаря фильмам «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард» и «Черный тюльпан». Ален Делон пользовался большим успехом у советских женщин.