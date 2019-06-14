«Укртрансгаз» предупредил об угрозе работе ГТС

Киев, 14 июня. Компания «Укртрансгаз» пожаловалась на дефицит средств, необходимых для приобретения газа для собственных производственно-технологических нужд, и заявила об угрозе работе ГТС страны. Об этом говорится в заявлении компании.

«Укртрансгаз» сообщил об отсутствии возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупки газа для собственных производственно-технологических нужд из-за дефицита средств. Отмечается, что поставщики газа отказываются предоставлять ресурс из-за долга, который достиг почти 152 миллионов долларов.

«Остаточных объемов газа на ПТН, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня», — предупредила украинская компания.

«Укртрансгаз» обратился с соответствующими письмами в Госслужбу по ЧС и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Также компания ведет переговоры с регулятором в сфере энергетики.

Компания пояснила, что финансовые проблемы связаны с установленными в конце прошлого года необоснованными «временными тарифами», которые позволяют рассчитываться за использованный газ только на 60%, а также с несанкционированным отбором газа из газотранспортной системы.