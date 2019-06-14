Пропавший кот Алибасова нашелся в кунг-фу-школе «Клан пяти котов»

Москва, 14 июня. Пропавший кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча был обнаружен в спортивном школе кунг-фу «Ша-Фут-Фань» («Клан пяти боевых котов»). Об этом в пятницу заявил PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

По его словам, в пятницу с ним связался молодой человек, который сообщил, что нашел питомца Алибасова и назначил встречу. Спасителем Чучи оказался наставник кунг-фу Леван Кажилоти. От вознаграждения в 800 тыс. рублей он отказался, заявив, что просто хотел сделать доброе дело.

«Я открыл дверь в подъезд и кот уверенно пошел за мной. Я понял, что кот домашний и вероятнее всего он потерялся. К тому же кот является одним из тотемов нашей школы кунг-фу. Я воспринял это как добрый знак», — рассказал Кажилоти.

Спортсмен пояснил, что стиль кота является одним из направлений, которое изучает школа «Ша-Фут-Фань» наряду со стилем тигра, леопарда, ягуара и пантеры. Более того, кот считается высшей ступенью мастерства.

«Кот — это мастер», — добавил наставник кунг-фу.

Напомним, что кот породы сфинкс пропал из дома Алибасова вскоре после того, как мужчина попал в больницу. Семья продюсера объявила вознаграждение в 800 тыс. рублей тому, кто найдет Чучу, и вскоре животное было обнаружено. Однако впоследствии оказалось, что переданное в обмен на деньги животное никогда не принадлежало основателю группы «На-На».

После этого сын Алибасова заявил, что готов вновь заплатить 800 тыс. рублей тому, кто найдет настоящего Чучу. При этом он просил врачей не рассказывать находящемуся в больнице отцу о пропаже его питомца. Кот пропал вскоре после прихода в квартиру продюсера журналистов. По мнению PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, животное могло испугаться гостей и убежать на улицу.