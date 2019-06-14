Минобороны РФ рассказало о ходе строительства президентского кадетского училища в Кемерово

Кемерово, 14 июня. Около 2,5 тысячи заявлений уже поступило от абитуриентов, желающих обучаться в президентском кадетском училище, строительство которого идет в Кемерово. Об этом рассказал замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов.

«Средний конкурс уже восемь человек на место», — указал Иванов.

Как уточнили в оборонном ведомстве, поступить в президентское кадетское училище планируют молодые люди как из Кузбасса, так и из других сибирских регионов. В частности, заявки подали жители Новосибирской, Томской, Омской и Иркутской областей, а также Алтайского и Красноярского края.

«Также есть групповые заявки на поступление из Башкирии, Краснодарского края, Ленинградской и Московской областей», — добавили в министерстве.

Представитель ведомства отметил, что учебное заведение уже 1 сентября текущего года примет 360 первых воспитанников 5-7 классов, они будут отобраны к зачислению по конкурсу. После того, как в Кемерово завершатся все строительные работы, к обучению и проживанию приступят 840 кадетов. Акцент будет поставлен на обучение кадетов информационным технологиям.

Площадку уже осмотрел замглавы Минобороны, который отметил, что строительство учебного заведения идет полным ходом в соответствии с графиком. Планируется, что первая очередь училища будет готова уже к середине августа. Таким образом кадеты уже в сентябре смогут начать обучение.

По его словам, многие классы уже начали укомплектовывать мебелью и оборудованием.

Напомним, президентское кадетское училище поручил создать в Кемеровской области президент РФ Владимир Путин. Специалисты разработали проект, определили площадку и в декабре прошлого года начали строительные работы. Над возведением объекта трудятся эксперты из военно-строительного комплекса Минобороны РФ. Благоустройством прилегающей территории займутся власти региона, они также создадут необходимую транспортную инфраструктуру.

Училище будет выполнено в стиле хайтек. На первом этаже здания появится учебно-административный корпус, столовая, вмещающая 900 человек, спальный корпус на 360 мест, медпункт, плац для построения учащихся, два КПП, стадион с трибунами на 900 мест, полоса препятствий и крытый спорткомплекс, а также 10 открытых спортивных площадок.

Согласно планам, во вторую очередь построят два спальных корпуса на 480 учащихся, крытую автостоянку и споркомплекс с ледовым катком и бассейном.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поддержал идею создания лиги кадетского спорта в довузовских учебных заведениях оборонного ведомства. Олимпийский чемпион в стрельбе из пневматической винтовки Юрий Федькин подтвердил готовность спортсменов ЦСКА выступить в роли наставников.