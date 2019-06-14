Оппозиция продемонстрировала «классическое хайпожорство» на митинге «в поддержку» Голунова

Москва, 14 июня. Оппозиция продемонстрировала «классическое хайпожорство» на несанкционированном митинге «в поддержку» журналиста Ивана Голунова. Об этом заявил политический обозреватель Кирилл Стрельников.

Политолог отметил, что после задержания Голунова власти предприняли ряд конструктивных мер, благодаря которым было прекращено уголовное дело в отношении журналиста, а все ответственные понесли заслуженное наказание. Однако оппозиционные силы продолжили раскачивать ситуацию, пытаясь спровоцировать беспорядки во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

Стрельников также напомнил, что сам Голунов и редакция «Медузы» призывали не участвовать в митинге «в поддержку» журналиста, однако оппозиционные силы намеренно провели несанкционированный митинг, чтобы выслужиться перед своими западными покровителями, передает NationNews.

«12 июня вышли на улицы и провели бузу люди, которые отношения к этой ситуации не имеют. Это такое классическое хайпожорство. Все это предполагали и ожидали, ничего нового и удивительного не произошло. Даже господина Навального выпустили меньше чем за 12 часов», — пояснил Стрельников.

Напомним, 6 июня в Москве был задержан журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов по подозрению в распространении наркотических веществ.

Задержание журналиста вызвало бурю негодования со стороны общественности. Благодаря оперативным действиям представителей Совета при президенте РФ по правам человека, Уполномоченного по правам человека, Союза журналистов РФ и Общественная палата Москвы удалось добиться прекращения уголовного преследования журналиста. 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Ивана Голунова. Однако либерально-оппозиционные силы заявили о намерении провести незаконный митинг «в поддержку» Голунова 12 июня. Акция протеста была использована для организации беспорядков в Москве, однако благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать провокации.