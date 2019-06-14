Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА

Душанбе, 14 июня. Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где в субботу планирует принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В пятницу вечером глава российского государства примет участие в официальном обеде в честь лидеров стран от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Основные мероприятия саммита пройдут 15 июня.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что вопросы, внесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами проводимого 14 июня саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, лидеры изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности, будет уделено внимание вопросам стратегической безопасности и стабильности. Главы делегаций также затронут и другие темы, например, развитие сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Ушаков, говоря о региональной проблематике, сообщил, что помимо ситуации на Ближнем Востоке, стороны намерены обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Основные итоги встречи будут зафиксированы в декларации, которая будет носить неподписной характер, сообщил ТАСС.

На полях саммита в субботу Путин может провести несколько встреч «на ногах» с главами других делегаций. В частности, добавил Ушаков, прорабатывается встреча Путина и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, однако пока она не согласована. Кроме того, у российского президента состоится беседе с главой Таджикистана.