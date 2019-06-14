МАК восстановил хронологию событий перед крушением SSJ100 в Москве

Москва, 14 июня. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет крушения самолета SSJ100 в Москве, в котором поминутно расписал события, предшествующие авиакатастрофе.

Согласно документу, неполадки начались в 15.08.09, после попадания молнии в самолет. В 15.08.11 у лайнера отключился автопилот, и летчикам пришлось перейти на ручное управление. С 15:08:12 начались перебои со связью. Командир воздушного судна принял решение развернуть самолет и дал распоряжение второму пилоту доложить pan-pan (сигнал срочности).

В 15:09:35 экипажу удалось связаться с диспетчерами «Шереметьево» на аварийной частоте. Еще через четыре секунды второй пилот доложил вышке о возвращении в воздушный порт, а земля дала сигнал о снижении. При этом диспетчер спросил у летчика, нужна ли будет какая-либо помощь, на что получил ответ: «Нет, пока все нормально, штатно».

В 15.23.03 второй пилот заявил диспетчеру, что готов начать снижение. В 15.27.51 «Шереметьево» предоставило экипажу SSJ100 метеосводку и дало разрешение на посадку. Самолет дважды касался взлетной полосы, но так и не смог сесть.Третье касание произошло в 15.30.05. К тому моменту стойки и опоры шасси уже были частично разрушены, а черные ящики зафиксировали потерю управления над двигателями. При этом во время третьей попытки посадить лайнер произошел разлив топлива, сообщает «Газета.ру».

В 15.30.18 стало известно о пожаре, а через шесть секунд диспетчер вызвал на полосу аварийные службы. Самолет, продолжающий ехать на брюхе, остановился в 15.30.38. После остановки в 15.30.49 бортпроводники приказали пассажирам «расстегнуть ремни, оставить все» и идти на выход, а в 15.30.52 была объявлена эвакуация. Двигатели тем временем продолжали работать и остановились лишь в 15.31.34.

Ранее сообщалось, что МАК реконструировал полет SSJ100. Техническая комиссия составила схемы кроков (авиационного происшествия), изучила фрагменты лайнера, провела анализ полученных сведений и другие необходимые работы, сообщили в комитете. Также специалисты исследовали данные бортовых и наземных средств объективного контроля и видеозаписи камер наружного наблюдения.

Напомним, что 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы и направился в Мурманск, однако через некоторое время воздушное судно вернулось в «Шереметьево» и совершило жесткую посадку. При приземлении у самолета надломилась стойка шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек. По версии следствия, причиной авиакатастрофы могла стать недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров, техников, осматривающих самолет, неисправность воздушного судна или плохие летные условия.