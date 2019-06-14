Для чего США поощряют дедовщину среди боевиков, базирующихся у Ат-Танфа на юге Сирии

Американские кураторы культивируют дедовщину в бандгруппах так называемой «Новой сирийской армии», созданной и финансируемой Соединенными Штатами. Так, по сообщениям местного источник в Facebook (@abbad.syriadze.7), вчера в ходе ссоры в рядах радикалов был убит один из боевиков. Подробнее об инциденте читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Убийство произошло на одном из опорных пунктов, расположенном в северной части зоны вокруг базы «Ат-Танф». Причиной ссоры стал отказ недавно завербованного боевика добровольно отдать авторитетным членам банды выплаченное ему американскими кураторами жалованье. Рекрут собирался отдать деньги своей семье, которая, не имея возможности уехать, вынуждена ютиться в расположенном поблизости лагере беженцев «Эр-Рукбан».

Такие поборы являются у радикалов НСА традиционными. «Молодые» боевики, не побывавшие в бою, а потому не достойные, по мнению «старослужащих» членов бандформирований, получать жалованье, чаще всего его попросту лишаются.

Кроме того, в подконтрольных американцам группировках существует система штрафов, из-за которых новобранцы лишаются своих денежных выплат за малейшие провинности, которые им искусственно создают уже бывалые боевики. Как правило, эти деньги оседают в карманах полевых командиров.

Американские кураторы в этот беспредел не вмешиваются. Считается, что установившийся порядок вещей, при котором свежезавербованные находятся под постоянным прессингом, способствует укреплению дисциплины в бандах.

Тело убитого радикала, как добавил местный источник, было доставлено в медицинский пункт в Ат-Танфе. Полевые командиры представили его смерть как самоубийство. Семья несостоявшегося боевика от них никаких компенсаций не получила и, очевидно, уже не получит.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что это далеко не первый и не последний подобный инцидент в рядах проамериканских радикалов. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Такие происшествия имею место в зоне Ат-Танфа время от времени, и это уже стало привычным. Достаточно вспомнить, что из себя представляют базирующиеся там бандгруппы. Они были созданы для войны с Сирийской арабской армией (САА), а не с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), как уверяет Вашингтон, и в достаточно короткий срок. Костяк этих формирований составляют радикалы более раннего «призыва», они, в частности, из ИГИЛ1 и других радикальных исламистских организаций. «Свежезавербованные» идут в НСА в силу финансовых трудностей, часто — это беженцы «Эр-Рукбана». Соответственно, угнетение первыми вторых в таких условиях практически неизбежно», — заметил эксперт.

Американцам в первую очередь все равно на это. Они лишь в публичной сфере защищают притесняемых, а на деле всегда ориентируются исключительно на собственные интересы.

«Со стороны военных инструкторов США нет реакции, и это тоже вполне очевидно. Им нет дела до сирийцев и представителей любых других народов в принципе. Как бы Штаты сами себя не позиционировали в медиапространстве, на самом деле они, конечно, не являются какой-то правозащитной силой, которая всегда готова заслонить слабого. Они озабочены лишь своими целями и задачами, и боевики для них лишь ресурс для реализации этих интересов. Поэтому такие стычки будут продолжаться», — убежден востоковед.

С другой стороны, такое положение дел, действительно, может восприниматься американцами как вполне благоприятное для них. По их замыслу, столь агрессивная дедовщина, вероятно, должна способствовать усилению дисциплины.

«Эта выстроенная иерархия внутри отрядов радикалов создает возможности для манипулирования боевиками. Подконтрольные Пентагону «старослужащие», в свою очередь, держат под своим давлением более поздние «призывы» — для США это вполне удобно. Поэтому это еще один фактор, почему американцы не вмешиваются в разборки своих наемников», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.