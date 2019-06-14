Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. События дня. ФАН-ТВ

Отчет по Шереметьево Расследование катастрофы Superjet-100 в Шереметьево еще не закончилось, но уже обрело первые результаты. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выпустил отчет о страшной трагедии, случившейся 5 мая. Но пока лишь предварительный, на основе черных ящиков, видеоматериалов и других данных. Как и предполагалось, 5 мая все началось после удара молнии — у самолета, летевшего рейсом Москва-Мурманск, вышел из строя автопилот и нарушилась связь. Несмотря на это, командир экипажа доложил, что ситуация штатная, и решил вернуться в столичный аэропорт. Увы, из штатной она превратилась в аварийную из-за жесткого приземления: у воздушного лайнера подломились стойки шасси, и он фактически «брюхом» протаранил взлетно-посадочную полосу. Это привело к возгоранию двигателей, а затем — к человеческим жертвам. Сильный пожар в хвостовой части унес жизнь 41 человека. Superjet при этом в воздухе пробыл лишь 28 минут. Почти сразу в СМИ появились различные догадки о причинах ЧП: плохие погодные условия, неисправность самолета, возможные ошибки при техосмотре и, самое главное, ошибки пилотов. Впрочем, отчет МАК не отвечает на этот вопрос. Для оценки действий экипажа пройдут дополнительные эксперименты на полнопилотажном тренажере. Кстати, вслед за катастрофой вполне обоснованные волнения граждан выразились в петиции о запрете полетов Superjet-100 — ее подписали более 200 тыс. человек. Но решение об остановке эксплуатации пока так и не принято, и нам остается лишь ждать окончательных итогов расследования.

«Ключевое» решение ЦБ Впервые более чем за год Центробанк принял не судьбоносное, но «ключевое решение» — снизить ключевую ставку до 7,5% годовых. В последний раз этот показатель падал в марте 2018-го — сейчас же он вновь изменился на 25 базисных пунктов. Предполагается, что эти меры создадут условия для снижения депозитно-кредитных ставок, причем российский банк допускает, что в ближайшее время снизит ставку еще на несколько значений. Но прежде всего, конечно, оценит все связанные с этим риски. Новое «ключевое решение» зависит от динамики инфляции, развития экономики, внутренних и внешних финансовых условий. Центробанк отмечает: по сравнению с мартом риски снизились, изменился и прогноз по инфлянции. По итогам 2019-го она составит до 4,7%. В дальнейшем этот показатель, согласно ожиданиям, приблизится к 4%. Что касается ключевой ставки, главные колебания начались в 2014-м. Она весь год непрерывно росла до максимума в 17% на фоне внешнего давления и резкого падения рубля, но в будущем столь же непрерывно снижалась. Сперва до 15%, а затем почти до мартовских показателей 2014-го. Но вот в марте прошлого года ключевая ставка вновь выросла — до 7,75%. Сегодня она снижена впервые более чем за год. По мнению регулятора, сегодня остаются значимые риски не только в виде инфляции, но и ряда внешних факторов. Среди них и замедление роста мировой экономики, в том числе из-за торговых санкций. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос о новом уровне ключевой ставки, запланировано уже на 26 июля 2019 года.