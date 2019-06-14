Уволенное Додоном правительство Молдавии согласилось уйти в отставку

Кишинев, 14 июня. Уволенное президентом Молдавии Игорем Додоном правительство Павла Филипа согласилось уйти в отставку. Такое решение приняла Демократическая партия страны, сообщил ее вице-председатель Владимир Чеботарь.

Демократы полагают, что таким образом в стране частично будет решен политический кризис.

«Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу», — добавил Чеботарь.

Вице-председатель обратился к сторонникам партии с просьбой поддержать решение и убрать палатки, блокирующие входы в здание правительства, ряда министерств и Конституционного суда.

Напомним, внутриполитическая ситуация в Молдавии обострилась в начале июня. Конституционный суд страны отстранил от должности главу государства Додона, исполняющим обязанности президента Молдавии был назначен премьер-министр Филип, который распустил парламент и инициировал досрочные выборы, пишет НСН.

В свою очередь, парламентарии Молдавии единогласно приняли декларацию о незаконном назначении Филипа исполняющим обязанности президента. Кроме того, депутаты пообещали обратиться в Совет безопасности ООН и другие международные структуры.

Президент Молдавии Додон впоследствии аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, который был подписан бывшим премьер-министром Филипом. Кроме того, глава государства заявил, что Высший совет безопасности Молдавии призвал разблокировать все госучреждения и не препятствовать работе законного правительства во главе с Майей Санду.