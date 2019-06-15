Вассерман назвал акцию «в поддержку» Голунова «халтурной инсценировкой» либералов

Москва, 14 июня. Оппозиция могла использовать дело спецкора интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, чтобы выслужиться перед западными кураторами. Такое мнение выразил журналист, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

В комментарии Nation News он назвал дело Голунова провокацией и провел параллель с «Белыми касками», которые на регулярной основе занимаются «халтурными инсценировками».

«Действительно, накануне ПМЭФ, когда было уже совершенно ясно, что на форуме будет вбито много гвоздей в гроб легенды о международной изоляции России, кто-то заранее продумал «дымовую завесу», которую можно будет выставить, чтобы форум скрылся из области массового политического внимания», — подчеркнул Вассерман.

По его словам, именно такой сценарий либеральная «тусовка», скорее всего, хотела реализовать. Вассерман подчеркнул, что представители оппозиции «способны на подобного рода провокации».

«В этом плане напрашивается аналоги с «Белыми касками», регулярно инсценирующими нечто, что можно в глазах неискушенного зрителя выдать за примеры деятельности разных «кровавых тиранов». Но при грамотном рассмотрении все это оказывается довольно халтурными инсценировками», — объяснил Вассерман.

Эксперт также предположил, что недостоверная информация о журналисте «Медузы» была передана правоохранительным органам кем-то из его знакомых.

«Учитывая нравы нашей либеральной тусовки, я не исключаю даже такой вариант, что кто-то из непосредственно знающих Голунова слил полицейским какие-то сведения, на основе которых они и кинулись на журналиста, будучи абсолютно уверенными, что что-то он совершил противозаконное», — резюмировал Вассерман.

Напомним, спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня, в его рюкзаке нашли наркотики. Также при обыске дома были обнаружены запрещенные препараты. История с задержанием журналиста получила широкий общественный резонанс. К делу подключились не только неравнодушные россияне, которые указали на ряд несостыковок в деле, но и Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов России, Общественная палата Москвы. Их активные действия помогли добиться справедливости закона — 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, доказательств причастности к совершению преступления Голуновым предоставлено не было.

Но прекращение уголовного дела в отношении журналиста не остановило либералов, которые решили использовать Голунова в качестве повода для хайпа и пиара. С указки западных кураторов они решили «раскачать» ситуацию и объявили о проведении несогласованной акции 12 июня в Москве, хотя городские власти согласовали митинг на 16 июня. К тому же сам Голунов и руководство «Медузы» призывали отказаться от участия в несанкционированном мероприятии и провести день с близкими. Получается, что для оппозиции судьба Ивана Голунова не имеет совершенно никакого значения, его использовали для собственных корыстных целей — провокаций и пиара.

Директор неправительственной организации «Международный институт новейших государств» Алексей Мартынов уверен, что деструктивные элементы пытаются вбить клин между обществом и государством, используя ситуацию с Голуновым. Эксперт объяснил, что западные кураторы уже проплатили проведение несанкционированной акции, поэтому либералы не могли от нее отказаться. Однако правоохранительные органы сработали слаженно и не допустили массовых провокаций.