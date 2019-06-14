Клинцевич оценил «доказательства» США вины Ирана в нападении на танкеры

Москва, 14 июня. Тегеран никогда не будет делать то, что ему может навредить, заявил сенатор Франц Клинцевич, комментируя обвинения США в причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе.

Член Совета Федерации не сомневается, что «доказательства» Вашингтона вины Ирана в инциденте с танкерами в Оманском заливе сфабрикованы «от начала и до конца».

«Можно вешать на Иран какие угодно грехи, но обвинять его в отсутствии здравого смысла — явный перебор, — подчеркнул Клинцевич. — Иран никогда не будет делать то, что может ему навредить».

Он также отметил, что Вашингтон, судя по всему, не в состоянии нормально развиваться в отсутствии противника. По словам Клинцевича, американский президент Дональд Трамп долго выбирал, кого же назначить «сосредоточением зла — Северную Корею или Иран».

«И, наконец, выбрал. Не думаю, что это решение можно назвать удачным», — добавил член комитета Совфеда по обороне безопасности.

Напомним, инцидент в Оманском заливе случился накануне — на два танкера было совершено нападение. Американский президент обвинил Тегеран в нападении на судна. Он указал на видео, где военные Ирана якобы снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего танкера. Тегеран все обвинения категорически отрицает.